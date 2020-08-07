На первом блоке Белаэс началась загрузка ядерного топлива

Источник материала: Tut.by

На первом энергоблоке Белорусской АЭС (генеральный проектировщик и генеральный подрядчик — Инжиниринговый дивизион Госкорпорации «Росатом») 7 августа началась загрузка ядерного топлива, сообщается в пресс-релизе «Росатома».



Фото: пресс-служба компании

В активную зону реактора загружена первая тепловыделяющая сборка (ТВС) со свежим ядерным топливом. До конца месяца последовательно будут загружены 163 тепловыделяющие сборки.

После загрузки топлива ректор будет выведен на минимально контролируемый уровень (1% мощности), с проведением соответствующих исследований. С этого момента реактор приобретает статус ядерной энергетической установки. После подтверждения надежности и безопасности работы энергоблока на проектных параметрах начнется этап энергетического пуска, в ходе которого блок впервые будет включен в энергетическую сеть.

«Республика Беларусь стала обладателем блока, построенного по технологиям поколения „3+“. Референтность этой технологии уже подтверждена эксплуатацией аналогичных энергоблоков на территории России. Они отвечают всем „постфукусимским“ требованиям безопасности, все миссии МАГАТЭ признали их надежность. Для нас очень важно, что первый зарубежный блок ВВЭР-1200 мы построили именно в Республике Беларусь, братской для нас стране», — отметил генеральный директор Росатома Алексей Лихачев.

Росатом подчеркивает, что станция соответствует всем требованиям безопасности МАГАТЭ. Беларусь на регулярной основе сотрудничает с руководством и экспертами организации, а также взаимодействует с представителями Еврокомиссии и Европейской группы регулирующих органов ядерной безопасности ENSREG. Всего за период 2012—2020 годов проведены семь ключевых миссий МАГАТЭ, которые рекомендованы для стран, строящих свою первую АЭС.

Энергоблок № 1 Белорусской АЭС стал первым блоком новейшего поколения «3+», сооруженного по российским технологиям за рубежом. В настоящее время три энергоблока подобного типа эксплуатируются в России: 2 на Нововоронежской АЭС и 1 на Ленинградской АЭС. Кроме того, в июле завершилось сооружение и начались пусковые операции на четвертом российском энергоблоке поколения «3+» — № 6 Ленинградской АЭС.

Андрей Петров, первый вице-президент по сооружению АО ИК «АСЭ» — генеральный директор АО «Концерн Росэнергоатом» главной особенностью реактора ВВЭР-1200 называет оптимальное сочетание активных и пассивных систем безопасности.

«Все энергоблоки оснащены „ловушкой расплава“ — устройством для локализации расплава активной зоны ядерного реактора, а также другими пассивными системами безопасности, способными работать в ситуации полного отсутствия энергоснабжения и без участия операторов. Кроме этого, мощность реакторной установки выросла на 20%, значительно снижено количество обслуживающего персонала, проектный срок службы основного оборудования увеличен в два раза с 30 до 60 лет с возможностью продления еще на 20 лет», — отмечает Петров.

Основные заказчики АЭС с энергоблоками поколения «3+» российского дизайна сегодня — Финляндия, Венгрия, Турция, Бангладеш, Египет и другие.

Комплектным поставщиком ключевого оборудования ядерного острова для Белорусской АЭС является АО «Атомэнергомаш». Топливо произведено на Новосибирском заводе химконцентратов (ПАО «НЗХК»), уровень обогащения варьируется от 1,3 до 4,4%.



Тепловыделяющая сборка (ТВС), или «пучок», который позже «запечатают» в кассету и поместят в реактор БелАЭС. В один реактор войдет 163 таких ТВС. Фото предоставлено НЗХК

По всему миру построено 102 объекта атомной электроэнергетики российского дизайна, из них 78 энергоблоков с реакторами типа ВВЭР. На сегодняшний день в международном портфеле заказов Росатома — 36 блоков ВВЭР на разной стадии реализации в 12-ти странах, из них на стадии строительства 25 блоков в 9-ти странах.