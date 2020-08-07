Премьер-министр Беларуси предложил сахарным заводам «станцевать танго вдвоем», чтобы снизить расходы

Источник материала: Tut.by

Путь развития сахарной отрасли Беларуси состоит в сокращении затрат и улучшении структуры продаж. Об этом заявил журналистам премьер-министр Роман Головченко по итогам посещения «Слуцкого сахарорафинандного комбината». Запись пресс-подхода опубликовала в фэйсбуке пресс-секретарь правительства Александра Исаева.



Фото: sugar.by

Работники комбината задавали вопросы о конкурентоспособности сахара в связи со снижением цен на внешних рынках.

— Сахар будет конкурентоспособным. Но «это танго мы должны танцевать вдвоем». Уже сейчас для оптимизации затрат правительством принят ряд решений по снижению стоимости энергоресурсов для отрасли. Оказана дополнительная кредитная поддержка на льготных условиях, — сказал Головченко.

При этом он поставил задачу «не сидеть и ждать, когда вырастет экспортная цена, надо сокращать расходы, надо сокращать затраты, надо увеличивать эффективность переработки сырья: от произрастания сахарной свеклы до затрат на предприятии».

— Вот те резервы, которые нам надо постаратся сократить для того, чтобы, по крайней мере, снизить себестоимость. Мы не можем влиять на экспортную цену, так как это биржевая цена, поэтому надо все ресурсы бросить на то, чтобы работать над снижением затрат и улучшением структуры продаж, — отметил премьер-министр.

Он заметил, что сейчас «хороший восходящий тренд» по цене реализации сахара.

— За три года цена упала на 150 долларов, как мне докладывали, это очень много для такого товара. Сейчас идет небольшое восстановление рынка, — утверждает глава правительства.

Сахарные заводы оказались в непростом положении в последние годы, когда в России, бывшей основным рынком сбыта, произошло перепроизводство сахара. В результате цены на продукцию резко упали. Вместе с тем правительство правительство уже не один год оказывает поддержку сахарным заводам в части льготных цен на газ, директивных кредитов на закупку свеклы и установления минимальной розничной цены на сахар. При этом, по данным пресс-службы правительство, в модернизацию сахарной отрасли за последние пять лет вложено 250 млн долларов. «Страна производит сахар из отечественного сырья и отказалась от импорта сахара-сырца, созданы оптимальные сырьевые зоны для выращивания сахарной свеклы», говорится в сообщении.

— Сахарная отрасль — это существенная часть обрабатывающей промышленности. По ней уже принимались решения, поскольку в непростой ситуации отрасль оказалась из-за мирового перепроизводства и падения цен на сахар. Поэтому то, что сейчас в принципе удалось стабилизировать ситуацию, четыре предприятия сахарной отрасли работают достаточно неплохо в этих условиях, — уже результат, — сказал Головченко.

При этом он отметил, что сложно сбалансировать сахарный рынок, имея четыре предприятия одного профиля, хотя у них немного разная структура производства. Можно, конечно, было некоторые сахарные заводы поставить на консервацию и закрыть, как это сделали ряд компаний в России. Но это не путь Беларуси.

— В отличие от многих наших конкурентов мы не закрыли ни одно предприятие. Потому что можно, конечно, законсервировать, чтобы минимизировать расходы, но потом будет очень сложно открываться, — считает Головченко.

Напомним, в конце января 2020 года сотрудники КГБ задержали руководителей всех четырех сахарных заводов, Белорусской сахарной компании и еще нескольких бизнесменов. Топ-менеджеры организовали нелегальные схемы с продажей сахара и упаковок для его фасовки.