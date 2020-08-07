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Минская область в лидерах по количеству убранного хлеба. Обработано более 57 % полей
07.08.2020 16:20 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTМинская область в лидерах по количеству убранного хлеба - 1 001 118 тонн зерна. На сегодня обработано более 57 % полей. По темпам жатвы лидируют хозяйства на юге центрального региона. Таким образом, самый большой урожай - в Несвижском районе с общим намолотом более 119 тысяч тонн. Далее идет Копыльский. Здесь аграрии намолотили чуть более 96 тысяч тонн зерна. Не намного отстают хлеборобы Клецкого. Они собрали свыше 87 тысяч.
Топ-лист по урожайности возглавляет Несвижский район
Там хлеборобы собирают по 66 центнеров с гектара. Далее идет Клецкий - 55 центнеров. В тройке лидеров также Минский и Дзержинский районы с одинаковой цифрой - 52 центнера с гектара. В общей сложности урожайность по области - 40 центнеров.
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Минская область в лидерах по количеству убранного хлеба - 1 001 118 тонн зерна. На сегодня обработано более 57 % полей. По темпам жатвы лидируют хозяйства на юге...
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