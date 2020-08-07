Источник материала: БT





Топ-лист по урожайности возглавляет Несвижский район

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Минская область в лидерах по количеству убранного хлеба. Обработано более 57 % полей Минская область в лидерах по количеству убранного хлеба - 1 001 118 тонн зерна. На сегодня обработано более 57 % полей. По темпам жатвы лидируют хозяйства на юге...

Минская область в лидерах по количеству убранного хлеба - 1 001 118 тонн зерна. На сегодня обработано более 57 % полей. По темпам жатвы лидируют хозяйства на юге центрального региона. Таким образом, самый большой урожай - в Несвижском районе с общим намолотом более 119 тысяч тонн. Далее идет Копыльский. Здесь аграрии намолотили чуть более 96 тысяч тонн зерна. Не намного отстают хлеборобы Клецкого. Они собрали свыше 87 тысяч.Там хлеборобы собирают по 66 центнеров с гектара. Далее идет Клецкий - 55 центнеров. В тройке лидеров также Минский и Дзержинский районы с одинаковой цифрой - 52 центнера с гектара. В общей сложности урожайность по области - 40 центнеров.