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Обвинение - ожидаемое, очная ставка - с сюрпризом. Как раскручивается дело политтехнолога Шклярова
07.08.2020 15:52 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Задержанному 29 июля в Гомеле
Санкции по этой статье — от штрафа до лишения свободы на срок до трех лет.
Гашинский рассказал, что Виталий Шкляров жалуется на давление со стороны администрации СИЗО, к примеру, на придирки за то, что не побрился, регулярно угрожают карцером.
— Виталий уверен, что его задержали и преследуют по политическим мотивам, за комментарии в его блоге. Он оторван от новостей, в камере нет телевизора, и жалуется на ухудшение здоровья, — рассказал адвокат.
Политтехнолог ранее заявлял, что с Сергеем Тихановским он никак не взаимодействовал, никого не «мобилизовал» и ничего не «координировал», более того, его в момент тех событий не было в Беларуси.
Европейская федерация журналистов
Напомним, Шкляров проходит подозреваемым по
ГосСМИ вечером 29 июля показали «расследование» о том, что Шкляров был консультантом проекта Тихановского «Страна для жизни» и фактически мобилизовал протестный электорат вокруг блогера, контролировал его и модератора соцсетей Дмитрия Попова, оба третий месяц находятся в СИЗО. Попов в сюжете рассказывает, как его задержали неизвестные люди в штатском в России, фактически заставили писать статьи, обличающие российскую власть. Стоял за этим, по словам Попова, Виталий Шкляров. Позже, рассказал обвиняемый, политтехнолог велел ему приехать в Беларусь и уже здесь заниматься политикой: войти в команду Сергея Тихановского и вести соцсети проекта «Страна для жизни».
В комментарии «Эхо Москвы» Гашинский
— 5 августа у нас была проведена очная ставка с небезызвестным гражданином, репортаж про которого был на ОНТ — с которым Виталик ни разу в жизни не общался. Все было подготовлено к тому, чтобы запечатлеть «падение Олимпа» — заранее позаботились о видеосъемке, подготовили участника очной ставки, рассчитывая видимо на то, что Виталий сломается и будет просить о пощаде. Но нет — вместо этого на историческом видео был запечатлён «плач Ярославны» в исполнении «небезызвестного гражданина», которому было стыдно в глаза произнести ложь в отношении Виталия. Может, кто-то все-таки сообразит, что то, что даже самому артисту-лжесвидетелю стало стыдно в контексте абсурдных обвинений против Виталия, несмотря на все титанические усилия по его подготовке, так себе знак.
Как сообщал TUT.BY, супруга Шклярова —
Виталий Шкляров позиционирует себя как «американский, немецкий и российский политический консультант, политтехнолог, советник избирательных кампаний Барака Обамы, Берни Сандерса, Ангелы Меркель, Ксении Собчак, Дмитрия Гудкова». Ему 44 года, он гражданин Беларуси и родом из Гомеля, но жил в Штатах.
В 2019 году Виталий принимал участие в «Минском форуме», активно комментировал политическую ситуацию в Беларуси, в том числе для иностранных медиа.
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Санкции по этой статье - от штрафа до лишения свободы на срок до трех лет.
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