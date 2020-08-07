ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Обвинение - ожидаемое, очная ставка - с сюрпризом. Как раскручивается дело политтехнолога Шклярова

07.08.2020 15:52 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Задержанному 29 июля в Гомеле политтехнологу Виталию Шклярову предъявлено обвинение по части 1 статьи 342 — организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них, сообщил TUT.BY адвокат Антон Гашинский.


Виталий Шкляров. Фото: day.gudkov.ru

Санкции по этой статье — от штрафа до лишения свободы на срок до трех лет.

Гашинский рассказал, что Виталий Шкляров жалуется на давление со стороны администрации СИЗО, к примеру, на придирки за то, что не побрился, регулярно угрожают карцером.

— Виталий уверен, что его задержали и преследуют по политическим мотивам, за комментарии в его блоге. Он оторван от новостей, в камере нет телевизора, и жалуется на ухудшение здоровья, — рассказал адвокат.

Политтехнолог ранее заявлял, что с Сергеем Тихановским он никак не взаимодействовал, никого не «мобилизовал» и ничего не «координировал», более того, его в момент тех событий не было в Беларуси.

Европейская федерация журналистов призвала власти Беларуси освободить Виталия Шклярова, который был также известным политическим комментатором и колумнистом «Новой газеты», и прекратить преследование журналистов за выполнение ими своих профессиональных обязанностей. Депутаты Бундестага обратились с открытым письмом на имя Александра Лукашенко с тем же призывом.

 
Мама задержанного политтехнолога: «Сын подавлен и не понимает, как вообще возможно то, что с ним произошло»

 

Напомним, Шкляров проходит подозреваемым по делу в отношении Сергея Тихановского (он обвиняется по четырем статьям, в том числе ст. 342 ч. 1 — «Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них»). Первоначально Шкляров был задержан на 72 часа по ст. 108 УПК.

ГосСМИ вечером 29 июля показали «расследование» о том, что Шкляров был консультантом проекта Тихановского «Страна для жизни» и фактически мобилизовал протестный электорат вокруг блогера, контролировал его и модератора соцсетей Дмитрия Попова, оба третий месяц находятся в СИЗО. Попов в сюжете рассказывает, как его задержали неизвестные люди в штатском в России, фактически заставили писать статьи, обличающие российскую власть. Стоял за этим, по словам Попова, Виталий Шкляров. Позже, рассказал обвиняемый, политтехнолог велел ему приехать в Беларусь и уже здесь заниматься политикой: войти в команду Сергея Тихановского и вести соцсети проекта «Страна для жизни».

В комментарии «Эхо Москвы» Гашинский рассказывал, как прошла очная ставка Шклярова и Попова.

— 5 августа у нас была проведена очная ставка с небезызвестным гражданином, репортаж про которого был на ОНТ — с которым Виталик ни разу в жизни не общался. Все было подготовлено к тому, чтобы запечатлеть «падение Олимпа» — заранее позаботились о видеосъемке, подготовили участника очной ставки, рассчитывая видимо на то, что Виталий сломается и будет просить о пощаде. Но нет — вместо этого на историческом видео был запечатлён «плач Ярославны» в исполнении «небезызвестного гражданина», которому было стыдно в глаза произнести ложь в отношении Виталия. Может, кто-то все-таки сообразит, что то, что даже самому артисту-лжесвидетелю стало стыдно в контексте абсурдных обвинений против Виталия, несмотря на все титанические усилия по его подготовке, так себе знак.

Как сообщал TUT.BY, супруга Шклярова — гражданка США, она работает в посольстве в Киеве. По словам источника, знакомого с ситуацией, у Шклярова в связи с этим есть американский диппаспорт. Сейчас к выяснению обстоятельств и причин его задержания подключились и дипломатические круги.

Виталий Шкляров позиционирует себя как «американский, немецкий и российский политический консультант, политтехнолог, советник избирательных кампаний Барака Обамы, Берни Сандерса, Ангелы Меркель, Ксении Собчак, Дмитрия Гудкова». Ему 44 года, он гражданин Беларуси и родом из Гомеля, но жил в Штатах.

В 2019 году Виталий принимал участие в «Минском форуме», активно комментировал политическую ситуацию в Беларуси, в том числе для иностранных медиа.

 
Теги: Новости, Гомель
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Санкции по этой статье - от штрафа до лишения свободы на срок до трех лет.
 
Новости дня
Новости экономики
 
Минская область в лидерах по количеству убранного хлеба. Обработано более 57 % полей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

06.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
07.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика