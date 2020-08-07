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Хозяйства южных районов завершают жатву. В их числе - хлеборобы из Несвижа

07.08.2020 16:20 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Скорой и плодотворной работе в этом году способствовала погода. Где самые урожайные места, знает Александра Кавелич. За моей спиной - самые урожайные поля Минской области. Ежегодно аграрии Несвижского района среди лидеров жатвы. Кстати, сейчас здесь подводят итоги хлебного сезона. Работа комбайнеров почти завершена. 

Это финальные гектары на пшеничных полях. Свой план на этот агросезон в "Городее" выполнили ровно за две недели. Плодотворной работе способствовала не только погода, но и дух соревнования. Лучшие хлеборобы хозяйства получают заслуженные награды. Георгий Лихута - неизменно среди победителей такого турнира. Опытный механизатор уже 31 год за рулем комбайна. Как итог - одни из самых высоких показателей в области. Урожайность зерна в Несвижском районе растет с каждым годом. 


В районе осталось убрать менее 20 процентов площадей


Уже завтра часть техники отправится на помощь коллегам в Смолевичский район. Там пока обработано чуть более трети территорий. Всего же в Минской области уже намолотили свыше миллиона тонн зерна. Это примерно одна четвертая от общего каравая. Тем временем он продолжает расти. У аграриев еще остается время, чтобы сделать весомый вклад в общее хлебное дело. 

 
 
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Скорой и плодотворной работе в этом году способствовала погода. Где самые урожайные места, знает Александра Кавелич. За моей спиной - самые урожайные поля Минской...
 
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