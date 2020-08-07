|
Команда платформы «Голос» ответила на обвинения главы ЦИК
08.08.2020 06:02 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Единственная цель платформы «Голос» — убедиться в достоверности официальных результатов. Это просто сервис, который не агитирует ни за кого из кандидатов и не может исказить результат выборов. Об этом говорится
— В эти дни платформа «Голос» подверглась информационному давлению со стороны государства и государственных СМИ. Для всех, кто наблюдает за нынешней предвыборной кампанией, подобные действия властей предсказуемы. Очевидно, что все попытки пресечь общественные инициативы и давление на граждан приводят к обратному эффекту: люди объединяются с еще большей силой и стремлением отстоять свое право на честный подсчет голосов, — говорится в обращении.
Разработчики указывают, что платформа является «сервисом, направленным на реализацию и защиту конституционных прав граждан Республики Беларусь по проведению честных выборов». Любые попытки приписать ей «волшебные» свойства по организации чего-либо большего — просто фантазия.
Команда предполагает, что ЦИК просто не вник в работу «Голоса» и не разбирался в сути инициативы. А потому поясняет:
— Обвинять же платформу «Голос» в том, что она является инструментом для призывов к массовым беспорядкам, — странно и безосновательно. Работа платформы направлена как раз на обеспечение законности и прозрачности выборов, — пишет команда. А появление таких призывов от имени «Голоса» — это ложь и провокация.
Команда предлагает членам ЦИК зарегистрироваться в системе и удостовериться в ее надежности и прозрачности, а также «взять на вооружение передовые технологии — как это подобает делать в IT-стране». Они также обращают внимание, что поступающие в систему данные надежно защищены, а требуется их совсем мизер: «Даже при оформлении карты скидок в магазине человек сообщает продавцу или анкете гораздо больше данных».
— Платформа «Голос» создавалась белорусскими разработчиками и специалистами из разных сфер на исключительно волонтерских условиях. Мы видим жесткое и сильное противодействие со стороны ЦИК в адрес платформы и членов нашей команды, поэтому пока вынуждены сохранять анонимность. Но мы искренне верим, что в будущем каждый из нас сможет назвать свое имя и гордиться причастностью к такому важному и мощному проекту, как платформа «Голос», — говорится в обращении.
Напомним, в пятницу глава ЦИК Лидия Ермошина записала видеообращение, в котором
Как заявила на телеканале «Беларусь 1» начальник отдела управления Генеральной прокуратуры Марина Попова, ведомство обратилось к министру связи и информатизации с предложением «при наличии технической возможности рассмотреть вопрос об ограничении деятельности сайта-платформы „Голос“ на территории Беларуси».
6 августа президент Беларуси Александр Лукашенко
«Еще одна тема, которая всплыла, — это альтернативный подсчет голосов в день выборов. И Генеральной прокуратуре, и судам следует дать оценку законности подобных инициатив. В судах, если такие обращения туда поступят», — заявил он.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Команда предполагает, что ЦИК просто не вник в работу «Голоса» и не разбирался в сути инициативы.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)