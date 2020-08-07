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Команда платформы «Голос» ответила на обвинения главы ЦИК

08.08.2020 06:02 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Единственная цель платформы «Голос» — убедиться в достоверности официальных результатов. Это просто сервис, который не агитирует ни за кого из кандидатов и не может исказить результат выборов. Об этом говорится в открытом обращении, которое опубликовала команда интернет-платформы «Голос».


— В эти дни платформа «Голос» подверглась информационному давлению со стороны государства и государственных СМИ. Для всех, кто наблюдает за нынешней предвыборной кампанией, подобные действия властей предсказуемы. Очевидно, что все попытки пресечь общественные инициативы и давление на граждан приводят к обратному эффекту: люди объединяются с еще большей силой и стремлением отстоять свое право на честный подсчет голосов, — говорится в обращении.

Разработчики указывают, что платформа является «сервисом, направленным на реализацию и защиту конституционных прав граждан Республики Беларусь по проведению честных выборов». Любые попытки приписать ей «волшебные» свойства по организации чего-либо большего — просто фантазия.

Команда предполагает, что ЦИК просто не вник в работу «Голоса» и не разбирался в сути инициативы. А потому поясняет:

  • платформа «Голос» не контролирует волеизъявление граждан, она лишь получает фото бюллетеней. То есть, к тому моменту избиратель уже сделал свой выбор. А фотографирование бюллетеней и отправка фото не нарушают законодательство;
  • система не может исказить результат выборов хотя бы потому, что весь массив фотографий бюллетеней вносят сами избиратели. Анонимные фото бюллетеней будут находиться в открытом доступе, и каждый желающий сможет сравнить их с официальными данными от ЦИК;
  • девальвировать результат выборов система также не может, поскольку это прерогатива нарушений, которые выявляются в ходе проведения голосования. А платформа не проводит голосование — она, используя нейросеть, проверяет и считает голоса, предоставленные пользователями;
  • «Голос» не агитирует ни за одного из кандидатов. Платформе все равно, кого выберут белорусы. Ее задача — считать голоса.

— Обвинять же платформу «Голос» в том, что она является инструментом для призывов к массовым беспорядкам, — странно и безосновательно. Работа платформы направлена как раз на обеспечение законности и прозрачности выборов, — пишет команда. А появление таких призывов от имени «Голоса» — это ложь и провокация.

Команда предлагает членам ЦИК зарегистрироваться в системе и удостовериться в ее надежности и прозрачности, а также «взять на вооружение передовые технологии — как это подобает делать в IT-стране». Они также обращают внимание, что поступающие в систему данные надежно защищены, а требуется их совсем мизер: «Даже при оформлении карты скидок в магазине человек сообщает продавцу или анкете гораздо больше данных».

— Платформа «Голос» создавалась белорусскими разработчиками и специалистами из разных сфер на исключительно волонтерских условиях. Мы видим жесткое и сильное противодействие со стороны ЦИК в адрес платформы и членов нашей команды, поэтому пока вынуждены сохранять анонимность. Но мы искренне верим, что в будущем каждый из нас сможет назвать свое имя и гордиться причастностью к такому важному и мощному проекту, как платформа «Голос», — говорится в обращении.

Напомним, в пятницу глава ЦИК Лидия Ермошина записала видеообращение, в котором назвала «Голос» «политической аферой» и «вредным и преступным проектом». В этот же день в Генпрокуратуре заявили, что онлайн-платформы «Голос» и Zubr.in занимаются проведением социологических опросов и исследований без аккредитации.

Как заявила на телеканале «Беларусь 1» начальник отдела управления Генеральной прокуратуры Марина Попова, ведомство обратилось к министру связи и информатизации с предложением «при наличии технической возможности рассмотреть вопрос об ограничении деятельности сайта-платформы „Голос“ на территории Беларуси».

6 августа президент Беларуси Александр Лукашенко поручил дать оценку законности инициатив об альтернативном подсчете голосов на выборах.

«Еще одна тема, которая всплыла, — это альтернативный подсчет голосов в день выборов. И Генеральной прокуратуре, и судам следует дать оценку законности подобных инициатив. В судах, если такие обращения туда поступят», — заявил он.

 
 
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Команда предполагает, что ЦИК просто не вник в работу «Голоса» и не разбирался в сути инициативы.
 
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