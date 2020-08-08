“Двушки” от $54 тыс. Готовые квартиры в новостройке на ул. Серова вновь выставили на аукцион (цены снова снижены)

22 квартиры в новостройке на улице Серова снова выставили на повторный аукцион. Напомним, предыдущие торги не состоялись. Из 23 лотов была продана лишь одна квартира единственному заявителю по стартовой цене, увеличенной на 5%. Застройщикне сдался и снова снизил цену. Новый аукцион назначен на 25 августа. Извещение об этом опубликовано в газете “Звязда”.
На предыдущих торгах была продана единственная «однушка», и теперь в продаже остались только 13 «двушек» и 9 «трешек». Площадь двухкомнатных квартир варьируется от 62 до 65 квадратных метров, трехкомнатных – от 71 до 77 «квадратов». В сравнении с предыдущим аукционом стартовые цены лотов снизились в среднем на 9 тыс. рублей. Цена квадратного метра в готовых квартирах уже стартует от $818, тогда как во время строительства дома квартиры здесь продавались по$1100 за “квадрат”.
Сведения о предмете торгов (продаваемом имуществе)
Старые цены
№ предмета торгов
Наименование, характеристики и местонахождение продаваемого имущества
«квартира 4» по адресу: г. Минск, ул. Серова, 54−4 (1-й этаж, двухкомнатная, общая площадь — 62,9 кв. м, общая площадь по СНБ — 65,3 кв. м, инвентарный номер 500/D-798 805 726)
144 800
59 402
74 200
63 312
2
«квартира 5» по адресу: г. Минск, ул. Серова, 54−5 (2-й этаж, двухкомнатная, общая площадь — 60,3 кв. м, общая площадь по СНБ — 62,8 кв. м, инвентарный номер 500/D-798 805 727)
136 200
55 874
69 700
59 465
3
«квартира 8» по адресу: г. Минск, ул. Серова, 54−8 (2-й этаж, трёхкомнатная, общая площадь — 72,2 кв. м, общая площадь по СНБ — 77,2 кв. м, инвентарный номер 500/D-798 805 730)
157 600
64 653
80 764
68 909
4
«квартира 12» по адресу: г. Минск, ул. Серова, 54−12 (3-й этаж, трёхкомнатная, общая площадь — 72,1 кв. м, общая площадь по СНБ — 77,1 кв. м, инвентарный номер 500/D-798 805 734)
156 800
64 325
80 350
68 559
5
«квартира 13» по адресу: г. Минск, ул. Серова, 54−13 (4-й этаж, двухкомнатная, общая площадь — 60,0 кв. м, общая площадь по СНБ — 62,5 кв. м, инвентарный номер 500/D-798 805 735)
135 200
55 464
69 285
59 115
6
«квартира 16» по адресу: г. Минск, ул. Серова, 54−16 (4-й этаж, трёхкомнатная, общая площадь — 72,2 кв. м, общая площадь по СНБ — 77,2 кв. м, инвентарный номер 500/D-798 805 738)
157 600
64 653
80 765
68 909
7
«квартира 17» по адресу: г. Минск, ул. Серова, 54−17 (5-й этаж, двухкомнатная, общая площадь — 60,0 кв. м, общая площадь по СНБ — 62,5 кв. м, инвентарный номер 500/D-798 805 739)
132 000
54 151
67 645
57 716
8
«квартира 20» по адресу: г. Минск, ул. Серова, 54−20 (5-й этаж, трёхкомнатная, общая площадь — 72,3 кв. м, общая площадь по СНБ — 77,3 кв. м, инвентарный номер 500/D-798 805 742)
153 600
63 012
78 715
67 160
9
«квартира 21» по адресу: г. Минск, ул. Серова, 54−21 (1-й этаж, трёхкомнатная, общая площадь — 68,7 кв. м, общая площадь по СНБ — 71,1 кв. м, инвентарный номер 500/D-798 805 743)
146 400
60 059
75 025
64 012
10
«квартира 22» по адресу: г. Минск, ул. Серова, 54−22 (1-й этаж, двухкомнатная, общая площадь — 58,3 кв. м, общая площадь по СНБ — 63,0 кв. м, инвентарный номер 500/D-798 805 744)
136 000
55 792
69 670
59 465
11
«квартира 24» по адресу: г. Минск, ул. Серова, 54−24 (1-й этаж, двухкомнатная, общая площадь — 60,1 кв. м, общая площадь по СНБ — 65,1 кв. м, инвентарный номер 500/D-798 805 746)
134 400
55 136
68 875
58 765
12
«квартира 25» по адресу: г. Минск, ул. Серова, 54−25 (2-й этаж, трёхкомнатная, общая площадь — 68,6 кв. м, общая площадь по СНБ — 71,1 кв. м, инвентарный номер 500/D-798 805 747)
148 800
61 043
76 255
65 061
13
«квартира 26» по адресу: г. Минск, ул. Серова, 54−26 (2-й этаж, двухкомнатная, общая площадь — 58,5 кв. м, общая площадь по СНБ — 63,3 кв. м, инвентарный номер 500/D-798 805 748)
140 000
57 433
71 745
61 213
14
«квартира 29» по адресу: г. Минск, ул. Серова, 54−29 (3-й этаж, трёхкомнатная, общая площадь — 68,6 кв. м, общая площадь по СНБ — 71,1 кв. м, инвентарный номер 500/D-798 805 751)
148 800
61 043
76 255
65 061
15
«квартира 30» по адресу: г. Минск, ул. Серова, 54−30 (3-й этаж, двухкомнатная, общая площадь — 58,4 кв. м, общая площадь по СНБ — 63,3 кв. м, инвентарный номер 500/D-798 805 752)
140 000
57 433
71 745
61 213
16
«квартира 32» по адресу: г. Минск, ул. Серова, 54−32 (3-й этаж, двухкомнатная, общая площадь — 60,1 кв. м, общая площадь по СНБ — 65,2 кв. м, инвентарный номер 500/D-798 805 754)
137 600
56 448
70 515
60 164
17
«квартира 33» по адресу: г. Минск, ул. Серова, 54−33 (4-й этаж, трёхкомнатная, общая площадь — 68,7 кв. м, общая площадь по СНБ — 71,2 кв. м, инвентарный номер 500/D-798 805 755)
149 600
61 371
76 665
65 411
18
«квартира 34» по адресу: г. Минск, ул. Серова, 54−34 (4-й этаж, двухкомнатная, общая площадь — 58,3 кв. м, общая площадь по СНБ — 63,1 кв. м, инвентарный номер 500/D-798 805 756)
139 200
57 105
71 335
60 864
19
«квартира 36» по адресу: г. Минск, ул. Серова, 54−36 (4-й этаж, двухкомнатная, общая площадь — 60,2 кв. м, общая площадь по СНБ — 65,2 кв. м, инвентарный номер 500/D-798 805 758)
138 400
56 777
70 925
60 514
20
«квартира 37» по адресу: г. Минск, ул. Серова, 54−37 (5-й этаж, трёхкомнатная, общая площадь — 68,7 кв. м, общая площадь по СНБ — 71,1 кв. м, инвентарный номер 500/D-798 805 759)
146 400
60 059
75 025
64 012
21
«квартира 38» по адресу: г. Минск, ул. Серова, 54−38 (5-й этаж, двухкомнатная, общая площадь — 58,3 кв. м, общая площадь по СНБ — 63,1 кв. м, инвентарный номер 500/D-798 805 760)
136 000
55 792
69 695
59 465
22
«квартира 40» по адресу: г. Минск, ул. Серова, 54−40 (5-й этаж, двухкомнатная, общая площадь — 60,1 кв. м, общая площадь по СНБ — 65,2 кв. м, инвентарный номер 500/D-798 805 762)
134 400
55 136
68 875
58 765
Напомним, что 5-этажную новостройку на улице Серова возвели на месте старой двухэтажки. Всего в доме 40 квартир. Рядом с новостройкой запроектированы две плоскостные парковки на 32 машиноместа. Застройщик - ОАО «Минский домостроительный комбинат».