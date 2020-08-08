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“Двушки” от $54 тыс. Готовые квартиры в новостройке на ул. Серова вновь выставили на аукцион (цены снова снижены)

08.08.2020 08:02 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

22 квартиры в новостройке на улице Серова снова выставили на повторный аукцион. Напомним, предыдущие торги не состоялись. Из 23 лотов была продана лишь одна квартира единственному заявителю по стартовой цене, увеличенной на 5%. Застройщикне сдался и снова снизил цену. Новый аукцион назначен на 25 августа. Извещение об этом опубликовано в газете “Звязда”.

“Двушки” от тыс. Готовые квартиры в новостройке на ул. Серова вновь выставили на аукцион (цены снова снижены)

На предыдущих торгах была продана единственная «однушка», и теперь в продаже остались только 13 «двушек» и 9 «трешек». Площадь двухкомнатных квартир варьируется от 62 до 65 квадратных метров, трехкомнатных – от 71 до 77 «квадратов». В сравнении с предыдущим аукционом стартовые цены лотов снизились в среднем на 9 тыс. рублей. Цена квадратного метра в готовых квартирах уже стартует от $818, тогда как во время строительства дома квартиры здесь продавались по$1100 за “квадрат”.

Сведения о предмете торгов (продаваемом имуществе)

Старые цены

№ предмета торгов

Наименование, характеристики и местонахождение продаваемого имущества

Начальная цена, руб.

Начальная цена, $

За сколько выставлялся лот в июне ($)

За сколько выставлялся лот в июле ($)

1

«квартира 4» по адресу: г. Минск, ул. Серова, 54−4 (1-й этаж, двухкомнатная, общая площадь — 62,9 кв. м, общая площадь по СНБ — 65,3 кв. м, инвентарный номер 500/D-798 805 726)

144 800

59 402

74 200

63 312

2

«квартира 5» по адресу: г. Минск, ул. Серова, 54−5 (2-й этаж, двухкомнатная, общая площадь — 60,3 кв. м, общая площадь по СНБ — 62,8 кв. м, инвентарный номер 500/D-798 805 727)

136 200

55 874

69 700

59 465

3

«квартира 8» по адресу: г. Минск, ул. Серова, 54−8 (2-й этаж, трёхкомнатная, общая площадь — 72,2 кв. м, общая площадь по СНБ — 77,2 кв. м, инвентарный номер 500/D-798 805 730)

157 600

64 653

80 764

68 909

4

«квартира 12» по адресу: г. Минск, ул. Серова, 54−12 (3-й этаж, трёхкомнатная, общая площадь — 72,1 кв. м, общая площадь по СНБ — 77,1 кв. м, инвентарный номер 500/D-798 805 734)

156 800

64 325

80 350

68 559

5

«квартира 13» по адресу: г. Минск, ул. Серова, 54−13 (4-й этаж, двухкомнатная, общая площадь — 60,0 кв. м, общая площадь по СНБ — 62,5 кв. м, инвентарный номер 500/D-798 805 735)

135 200

55 464

69 285

59 115

6

«квартира 16» по адресу: г. Минск, ул. Серова, 54−16 (4-й этаж, трёхкомнатная, общая площадь — 72,2 кв. м, общая площадь по СНБ — 77,2 кв. м, инвентарный номер 500/D-798 805 738)

157 600

64 653

80 765

68 909

7

«квартира 17» по адресу: г. Минск, ул. Серова, 54−17 (5-й этаж, двухкомнатная, общая площадь — 60,0 кв. м, общая площадь по СНБ — 62,5 кв. м, инвентарный номер 500/D-798 805 739)

132 000

54 151

67 645

57 716

8

«квартира 20» по адресу: г. Минск, ул. Серова, 54−20 (5-й этаж, трёхкомнатная, общая площадь — 72,3 кв. м, общая площадь по СНБ — 77,3 кв. м, инвентарный номер 500/D-798 805 742)

153 600

63 012

78 715

67 160

9

«квартира 21» по адресу: г. Минск, ул. Серова, 54−21 (1-й этаж, трёхкомнатная, общая площадь — 68,7 кв. м, общая площадь по СНБ — 71,1 кв. м, инвентарный номер 500/D-798 805 743)

146 400

60 059

75 025

64 012

10

«квартира 22» по адресу: г. Минск, ул. Серова, 54−22 (1-й этаж, двухкомнатная, общая площадь — 58,3 кв. м, общая площадь по СНБ — 63,0 кв. м, инвентарный номер 500/D-798 805 744)

136 000

55 792

69 670

59 465

11

«квартира 24» по адресу: г. Минск, ул. Серова, 54−24 (1-й этаж, двухкомнатная, общая площадь — 60,1 кв. м, общая площадь по СНБ — 65,1 кв. м, инвентарный номер 500/D-798 805 746)

134 400

55 136

68 875

58 765

12

«квартира 25» по адресу: г. Минск, ул. Серова, 54−25 (2-й этаж, трёхкомнатная, общая площадь — 68,6 кв. м, общая площадь по СНБ — 71,1 кв. м, инвентарный номер 500/D-798 805 747)

148 800

61 043

76 255

65 061

13

«квартира 26» по адресу: г. Минск, ул. Серова, 54−26 (2-й этаж, двухкомнатная, общая площадь — 58,5 кв. м, общая площадь по СНБ — 63,3 кв. м, инвентарный номер 500/D-798 805 748)

140 000

57 433

71 745

61 213

14

«квартира 29» по адресу: г. Минск, ул. Серова, 54−29 (3-й этаж, трёхкомнатная, общая площадь — 68,6 кв. м, общая площадь по СНБ — 71,1 кв. м, инвентарный номер 500/D-798 805 751)

148 800

61 043

76 255

65 061

15

«квартира 30» по адресу: г. Минск, ул. Серова, 54−30 (3-й этаж, двухкомнатная, общая площадь — 58,4 кв. м, общая площадь по СНБ — 63,3 кв. м, инвентарный номер 500/D-798 805 752)

140 000

57 433

71 745

61 213

16

«квартира 32» по адресу: г. Минск, ул. Серова, 54−32 (3-й этаж, двухкомнатная, общая площадь — 60,1 кв. м, общая площадь по СНБ — 65,2 кв. м, инвентарный номер 500/D-798 805 754)

137 600

56 448

70 515

60 164

17

«квартира 33» по адресу: г. Минск, ул. Серова, 54−33 (4-й этаж, трёхкомнатная, общая площадь — 68,7 кв. м, общая площадь по СНБ — 71,2 кв. м, инвентарный номер 500/D-798 805 755)

149 600

61 371

76 665

65 411

18

«квартира 34» по адресу: г. Минск, ул. Серова, 54−34 (4-й этаж, двухкомнатная, общая площадь — 58,3 кв. м, общая площадь по СНБ — 63,1 кв. м, инвентарный номер 500/D-798 805 756)

139 200

57 105

71 335

60 864

19

«квартира 36» по адресу: г. Минск, ул. Серова, 54−36 (4-й этаж, двухкомнатная, общая площадь — 60,2 кв. м, общая площадь по СНБ — 65,2 кв. м, инвентарный номер 500/D-798 805 758)

138 400

56 777

70 925

60 514

20

«квартира 37» по адресу: г. Минск, ул. Серова, 54−37 (5-й этаж, трёхкомнатная, общая площадь — 68,7 кв. м, общая площадь по СНБ — 71,1 кв. м, инвентарный номер 500/D-798 805 759)

146 400

60 059

75 025

64 012

21

«квартира 38» по адресу: г. Минск, ул. Серова, 54−38 (5-й этаж, двухкомнатная, общая площадь — 58,3 кв. м, общая площадь по СНБ — 63,1 кв. м, инвентарный номер 500/D-798 805 760)

136 000

55 792

69 695

59 465

22

«квартира 40» по адресу: г. Минск, ул. Серова, 54−40 (5-й этаж, двухкомнатная, общая площадь — 60,1 кв. м, общая площадь по СНБ — 65,2 кв. м, инвентарный номер 500/D-798 805 762)

134 400

55 136

68 875

58 765

Напомним, что 5-этажную новостройку на улице Серова возвели на месте старой двухэтажки. Всего в доме 40 квартир. Рядом с новостройкой запроектированы две плоскостные парковки на 32 машиноместа. Застройщик - ОАО «Минский домостроительный комбинат».


“Двушки” от тыс. Готовые квартиры в новостройке на ул. Серова вновь выставили на аукцион (цены снова снижены)

“Двушки” от тыс. Готовые квартиры в новостройке на ул. Серова вновь выставили на аукцион (цены снова снижены)

“Двушки” от тыс. Готовые квартиры в новостройке на ул. Серова вновь выставили на аукцион (цены снова снижены)

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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22 квартиры в новостройке на улице Серова снова выставили на повторный аукцион. Напомним, предыдущие торги не состоялись. Из 23 лотов была продана лишь одна квартира...
 
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