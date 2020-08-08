“Двушки” от $54 тыс. Готовые квартиры в новостройке на ул. Серова вновь выставили на аукцион (цены снова снижены)

Источник материала: realt.by

22 квартиры в новостройке на улице Серова снова выставили на повторный аукцион. Напомним, предыдущие торги не состоялись . Из 23 лотов была продана лишь одна квартира единственному заявителю по стартовой цене, увеличенной на 5%. Застройщикне сдался и снова снизил цену. Новый аукцион назначен на 25 августа. Извещение об этом опубликовано в газете “Звязда”.

На предыдущих торгах была продана единственная «однушка», и теперь в продаже остались только 13 «двушек» и 9 «трешек». Площадь двухкомнатных квартир варьируется от 62 до 65 квадратных метров, трехкомнатных – от 71 до 77 «квадратов». В сравнении с предыдущим аукционом стартовые цены лотов снизились в среднем на 9 тыс. рублей. Цена квадратного метра в готовых квартирах уже стартует от $818, тогда как во время строительства дома квартиры здесь продавались по$1100 за “квадрат”. Сведения о предмете торгов (продаваемом имуществе) Старые цены № предмета торгов Наименование, характеристики и местонахождение продаваемого имущества Начальная цена, руб. Начальная цена, $ За сколько выставлялся лот в июне ($) За сколько выставлялся лот в июле ($) 1 «квартира 4» по адресу: г. Минск, ул. Серова, 54−4 (1-й этаж, двухкомнатная, общая площадь — 62,9 кв. м, общая площадь по СНБ — 65,3 кв. м, инвентарный номер 500/D-798 805 726) 144 800 59 402 74 200 63 312 2 «квартира 5» по адресу: г. Минск, ул. Серова, 54−5 (2-й этаж, двухкомнатная, общая площадь — 60,3 кв. м, общая площадь по СНБ — 62,8 кв. м, инвентарный номер 500/D-798 805 727) 136 200 55 874 69 700 59 465 3 «квартира 8» по адресу: г. Минск, ул. Серова, 54−8 (2-й этаж, трёхкомнатная, общая площадь — 72,2 кв. м, общая площадь по СНБ — 77,2 кв. м, инвентарный номер 500/D-798 805 730) 157 600 64 653 80 764 68 909 4 «квартира 12» по адресу: г. Минск, ул. Серова, 54−12 (3-й этаж, трёхкомнатная, общая площадь — 72,1 кв. м, общая площадь по СНБ — 77,1 кв. м, инвентарный номер 500/D-798 805 734) 156 800 64 325 80 350 68 559 5 «квартира 13» по адресу: г. Минск, ул. Серова, 54−13 (4-й этаж, двухкомнатная, общая площадь — 60,0 кв. м, общая площадь по СНБ — 62,5 кв. м, инвентарный номер 500/D-798 805 735) 135 200 55 464 69 285 59 115 6 «квартира 16» по адресу: г. Минск, ул. Серова, 54−16 (4-й этаж, трёхкомнатная, общая площадь — 72,2 кв. м, общая площадь по СНБ — 77,2 кв. м, инвентарный номер 500/D-798 805 738) 157 600 64 653 80 765 68 909 7 «квартира 17» по адресу: г. Минск, ул. Серова, 54−17 (5-й этаж, двухкомнатная, общая площадь — 60,0 кв. м, общая площадь по СНБ — 62,5 кв. м, инвентарный номер 500/D-798 805 739) 132 000 54 151 67 645 57 716 8 «квартира 20» по адресу: г. Минск, ул. Серова, 54−20 (5-й этаж, трёхкомнатная, общая площадь — 72,3 кв. м, общая площадь по СНБ — 77,3 кв. м, инвентарный номер 500/D-798 805 742) 153 600 63 012 78 715 67 160 9 «квартира 21» по адресу: г. Минск, ул. Серова, 54−21 (1-й этаж, трёхкомнатная, общая площадь — 68,7 кв. м, общая площадь по СНБ — 71,1 кв. м, инвентарный номер 500/D-798 805 743) 146 400 60 059 75 025 64 012 10 «квартира 22» по адресу: г. Минск, ул. Серова, 54−22 (1-й этаж, двухкомнатная, общая площадь — 58,3 кв. м, общая площадь по СНБ — 63,0 кв. м, инвентарный номер 500/D-798 805 744) 136 000 55 792 69 670 59 465 11 «квартира 24» по адресу: г. Минск, ул. Серова, 54−24 (1-й этаж, двухкомнатная, общая площадь — 60,1 кв. м, общая площадь по СНБ — 65,1 кв. м, инвентарный номер 500/D-798 805 746) 134 400 55 136 68 875 58 765 12 «квартира 25» по адресу: г. Минск, ул. Серова, 54−25 (2-й этаж, трёхкомнатная, общая площадь — 68,6 кв. м, общая площадь по СНБ — 71,1 кв. м, инвентарный номер 500/D-798 805 747) 148 800 61 043 76 255 65 061 13 «квартира 26» по адресу: г. Минск, ул. Серова, 54−26 (2-й этаж, двухкомнатная, общая площадь — 58,5 кв. м, общая площадь по СНБ — 63,3 кв. м, инвентарный номер 500/D-798 805 748) 140 000 57 433 71 745 61 213 14 «квартира 29» по адресу: г. Минск, ул. Серова, 54−29 (3-й этаж, трёхкомнатная, общая площадь — 68,6 кв. м, общая площадь по СНБ — 71,1 кв. м, инвентарный номер 500/D-798 805 751) 148 800 61 043 76 255 65 061 15 «квартира 30» по адресу: г. Минск, ул. Серова, 54−30 (3-й этаж, двухкомнатная, общая площадь — 58,4 кв. м, общая площадь по СНБ — 63,3 кв. м, инвентарный номер 500/D-798 805 752) 140 000 57 433 71 745 61 213 16 «квартира 32» по адресу: г. Минск, ул. Серова, 54−32 (3-й этаж, двухкомнатная, общая площадь — 60,1 кв. м, общая площадь по СНБ — 65,2 кв. м, инвентарный номер 500/D-798 805 754) 137 600 56 448 70 515 60 164 17 «квартира 33» по адресу: г. Минск, ул. Серова, 54−33 (4-й этаж, трёхкомнатная, общая площадь — 68,7 кв. м, общая площадь по СНБ — 71,2 кв. м, инвентарный номер 500/D-798 805 755) 149 600 61 371 76 665 65 411 18 «квартира 34» по адресу: г. Минск, ул. Серова, 54−34 (4-й этаж, двухкомнатная, общая площадь — 58,3 кв. м, общая площадь по СНБ — 63,1 кв. м, инвентарный номер 500/D-798 805 756) 139 200 57 105 71 335 60 864 19 «квартира 36» по адресу: г. Минск, ул. Серова, 54−36 (4-й этаж, двухкомнатная, общая площадь — 60,2 кв. м, общая площадь по СНБ — 65,2 кв. м, инвентарный номер 500/D-798 805 758) 138 400 56 777 70 925 60 514 20 «квартира 37» по адресу: г. Минск, ул. Серова, 54−37 (5-й этаж, трёхкомнатная, общая площадь — 68,7 кв. м, общая площадь по СНБ — 71,1 кв. м, инвентарный номер 500/D-798 805 759) 146 400 60 059 75 025 64 012 21 «квартира 38» по адресу: г. Минск, ул. Серова, 54−38 (5-й этаж, двухкомнатная, общая площадь — 58,3 кв. м, общая площадь по СНБ — 63,1 кв. м, инвентарный номер 500/D-798 805 760) 136 000 55 792 69 695 59 465 22 «квартира 40» по адресу: г. Минск, ул. Серова, 54−40 (5-й этаж, двухкомнатная, общая площадь — 60,1 кв. м, общая площадь по СНБ — 65,2 кв. м, инвентарный номер 500/D-798 805 762) 134 400 55 136 68 875 58 765

Напомним, что 5-этажную новостройку на улице Серова возвели на месте старой двухэтажки. Всего в доме 40 квартир. Рядом с новостройкой запроектированы две плоскостные парковки на 32 машиноместа. Застройщик - ОАО «Минский домостроительный комбинат».