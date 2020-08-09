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Кандидаты в президенты Анна Канопацкая и Андрей Дмитриев проголосовали
09.08.2020 12:54 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Кандидаты в президенты Анна Канопацкая и Андрей Дмитриев на избирательные участки пришли с детьми.
Анна Канопацкая проголосовала на 43 избирательном участке, который находится в минской гимназии № 36. На участок она пришла с 21-летним сыном Алексеем,
Анна Канопацкая назвала себя единственным проевропейским оппозиционным политиком в кампании этого года и считает, что она «единственная, кто способен вывести действующего президента во второй тур».
Прокомментировала Анна и задержания мирных граждан на улицах.
— Очевидно, что власть готова направить весь свой репрессивный, административный аппарат на подавление протестов. Я сама против революционного изменения ситуации в стране. Я за мирный демократический эволюционный путь смены власти. Но это не означает, что власти имеют право применять силу против мирных жителей, — сказала Канопацкая.
Андрей Дмитриев проголосовал на выборах президента Беларуси. На избирательный участок в деревне Волчковичи Держинского района он приехал на велосипеде вместе с сыном.
— Мы приехали голосовать вместе с моим сыном Владимиром на велосипедах и со своей ручкой. Перед голосованием я вручил одному из членов комиссий открытку с просьбой считать голоса честно, потому что они считают голоса не за Дмитриева, Тихановскую или Лукашенко, они считают голоса наших детей. Я также призвал членов комиссии, если они не смогут отвечать за те цифры, которые будут в итоговом протоколе, проголосовать против его принятия, — рассказал Дмитриев TUT.BY.
Кандидат также считает, что сегодня в Беларуси не выборы, а противостояние старого и нового, и очень важно поддержать тех, кто хочет честные выборы и нового президента.
— Я считаю, что сегодня ни у одного политика нет большинства, поэтому признаком честных выборов будет второй тур, где мы выберем нового президента, — отметил Дмитриев.
Кандидат признался, что проголосовал за нового президента. А также обратился к силовикам с просьбой защищать тех, кто хочет выбрать нового президента, а не тех, «кто хочет удержаться у власти».
Александр Лукашенко
Напомним,
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Кандидаты в президенты Анна Канопацкая и Андрей Дмитриев на избирательные участки пришли с детьми.
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