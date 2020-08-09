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Кандидаты в президенты Анна Канопацкая и Андрей Дмитриев проголосовали

09.08.2020 12:54 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Кандидаты в президенты Анна Канопацкая и Андрей Дмитриев на избирательные участки пришли с детьми.

Анна Канопацкая проголосовала на 43 избирательном участке, который находится в минской гимназии № 36. На участок она пришла с 21-летним сыном Алексеем, сообщает Радыё «Свабоды». Кандидат рассказала, что видела в списках видела свою дочь, хотя она давно учится в Вене.

Анна Канопацкая назвала себя единственным проевропейским оппозиционным политиком в кампании этого года и считает, что она «единственная, кто способен вывести действующего президента во второй тур».


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Прокомментировала Анна и задержания мирных граждан на улицах.

— Очевидно, что власть готова направить весь свой репрессивный, административный аппарат на подавление протестов. Я сама против революционного изменения ситуации в стране. Я за мирный демократический эволюционный путь смены власти. Но это не означает, что власти имеют право применять силу против мирных жителей, — сказала Канопацкая.

Андрей Дмитриев проголосовал на выборах президента Беларуси. На избирательный участок в деревне Волчковичи Держинского района он приехал на велосипеде вместе с сыном.


Фото: svaboda.org

— Мы приехали голосовать вместе с моим сыном Владимиром на велосипедах и со своей ручкой. Перед голосованием я вручил одному из членов комиссий открытку с просьбой считать голоса честно, потому что они считают голоса не за Дмитриева, Тихановскую или Лукашенко, они считают голоса наших детей. Я также призвал членов комиссии, если они не смогут отвечать за те цифры, которые будут в итоговом протоколе, проголосовать против его принятия, — рассказал Дмитриев TUT.BY.

Кандидат также считает, что сегодня в Беларуси не выборы, а противостояние старого и нового, и очень важно поддержать тех, кто хочет честные выборы и нового президента.

— Я считаю, что сегодня ни у одного политика нет большинства, поэтому признаком честных выборов будет второй тур, где мы выберем нового президента, — отметил Дмитриев.

Кандидат признался, что проголосовал за нового президента. А также обратился к силовикам с просьбой защищать тех, кто хочет выбрать нового президента, а не тех, «кто хочет удержаться у власти».

Александр Лукашенко проголосовал сегодня на участке в университете физкультуры.

Напомним, итоговая явка избирателей за 5 дней досрочного голосования на выборах президента составила 41,7%.

 
 
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Кандидаты в президенты Анна Канопацкая и Андрей Дмитриев на избирательные участки пришли с детьми.
 
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