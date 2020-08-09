Светлана Тихановская проголосовала на выборах президента: поддержать ее пришло около 200 человек

Источник материала: Tut.by

Кандидат в президенты Светлана Тихановская проголосовала на выборах президента Беларуси. Возле школы в микрорайоне Восток, где голосовала Тихановская, собрались люди, встретившие ее аплодисментами.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY, архив

Порядка двухсот человек встретили ее криками «Света» и «Молодец!».

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