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Светлана Тихановская проголосовала на выборах президента: поддержать ее пришло около 200 человек

09.08.2020 14:36 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Кандидат в президенты Светлана Тихановская проголосовала на выборах президента Беларуси. Возле школы в микрорайоне Восток, где голосовала Тихановская, собрались люди, встретившие ее аплодисментами.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY, архив

Порядка двухсот человек встретили ее криками «Света» и «Молодец!».

(Будет дополнено)

 
 
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Возле школы, где голосовала Тихановская, собрались люди, встретившие ее аплодисментами.
 
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