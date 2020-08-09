|
Светлана Тихановская проголосовала на выборах президента: поддержать ее пришло около 200 человек
09.08.2020 14:36 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Кандидат в президенты Светлана Тихановская проголосовала на выборах президента Беларуси. Возле школы в микрорайоне Восток, где голосовала Тихановская, собрались люди, встретившие ее аплодисментами.
Порядка двухсот человек встретили ее криками «Света» и «Молодец!».
(Будет дополнено)
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Возле школы, где голосовала Тихановская, собрались люди, встретившие ее аплодисментами.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)