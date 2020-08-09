В Минске задержан наблюдатель, еще одного «планируют увезти в РУВД» из больницы

Источник материала: Tut.by

Задержан наблюдатель одного из участков, расположенных в здании Минского государственного Дворца детей и молодежи, сообщают его коллеги по наблюдению. Еще одна наблюдатель, дежурившая по этому же адресу, находится в больнице, после чего ее «планируют увезти в РУВД».



Снимок используется в качестве иллюстрации Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

В основной день голосования Любовь Ковалева наблюдала за избирательным процессом в фойе здания Дворца молодежи. Здесь находятся участки для голосования 24 и 25. К ней подошли представители правоохранительных органов и сообщили, что в милицию поступило на нее заявление, говорит наблюдатель.

Однако Ковалевой стало плохо и она не смогла покинуть здание.

— Всех наблюдателей, кроме меня уже выгнали за пределы здания. Я не могу выйти — просто не держат ноги. До этого мы стояли, ничего не нарушая, и наблюдали за участком из фойе, — говорила TUT.BY Любовь Ковалева, когда еще находилась в помещении.

Позже наблюдателя увезли в 1-ю городскую клиническую больницу. По словам Ковалевой, в скорой с ней находился представитель правоохранительных органов.

— Правоохранители говорят, что есть заявление от директора, и меня повезут в РУВД для выяснения обстоятельств, — сообщила наблюдатель позже из кареты скорой помощи.

Оставшиеся возле участка наблюдатели говорят, что ранее около 12 часов дня здесь же был задержан Максим Демидович, аккредитованный наблюдателем на участке 25.

— Его доставили в Центральное РУВД в 12.15 для установления личности, — сообщает один из оставшихся на месте наблюдателей.

Действительно ли директор Дворца молодежи Анна Аверина подавала заявление на наблюдателей, узнать не получилось. Дважды во время общения с директором связь обрывалась, после чего дозвониться до директора корреспонденту не удалось.

Мы ожидаем официальную информацию по задержанию от пресс-службы ГУВД Мингорисполкома.

По словам Ковалевой, в субботу вечером она вместе с другими наблюдателями подали заявление в милицию о нарушении на участках 24 и 25 избирательного законодательства.