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Беларусь пытается сбалансировать бюджет за счет акцизов на топливо

11.08.2020 07:37 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Беларуси ставки акцизов на бензин и дизтопливо повышены в 2 раза. Такое решение закреплено указом № 300 «Об акцизах», который был подписан 7 августа.


Фото: Глеб Малофеев

Напомним, с 1 марта 2020 года Беларусь поставила заслон импортному топливу, повысив ставки акцизов в 4 раза. При этом был введен коэффициент (0,25), понижающий ставку акциза на топливо, произведенное в Беларуси. То есть новополоцкий «Нафтан» и Мозырский НПЗ получили преференции. Это произошло на фоне спора Минска и Москвы о цене на российскую нефть. Белорусские власти новой акцизной политикой пытались стимулировать крупные нефтяные компании России, которые имеют заправки в Беларуси, начать переработку сырья на давальческой основе.

И вот указом № 300 от 7 августа ставки акцизов повышены еще в 2 раза. При этом коэффициент снижен с 0,25 до 0,125.

Кроме того, данным документом белорусский мазут, реализуемый энергоснабжающим организациям, входящим в состав «Белэнерго», и используемый ими для выработки электрической и тепловой энергии в целях замещения природного газа, признан подакцизным товаром. Ставка акцизов за 1 тонну замещающего мазута рассчитывается как произведение ставки вывозной таможенной пошлины на мазут и официального курса белорусского рубля к доллару, устанавливаемого Нацбанком.

Данные решения приняты «в целях обеспечения сбалансированного исполнения бюджета», говорится в указе.

В Беларуси существенно увеличен плановый дефицит бюджета — более чем в 2 раза, до 2,1 млрд рублей. При этом по итогам года, с учетом выпадающих доходов, дефицит будет еще больше — до 5 млрд рублей. Министр финансов Беларуси Юрий Селиверстов заверил журналистов, что в этом нет ничего чрезвычайного.

Стоит также отметить, что в конце июля Россия предъявила претензии к механизму акцизов на топливо в Беларуси. По словам замминистра финансов РФ Алексея Сазанова, введение Беларусью коэффициента, понижающего ставку акциза на топливо, не соответствует требованиям Всемирной торговой организации и Договору о ЕАЭС и может быть основанием для применения Россией, как члена ВТО, процедур, предусмотренных в этом случае.

При этом нелишним будет напомнить, что с 1 июня 2020 года Россия сама запретила ввоз импортных нефтепродуктов. В апреле российский рынок стал премиальным для белорусского топлива и позволил частично компенсировать потери от снижения продаж в Европе, где упал спрос из-за карантина. По данным Белстата, в январе — мае Беларуси удалось отгрузить в Россию 185,3 тыс. тонн топлива на 63,3 млн долларов.

 
Теги: Минск
 
 
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В Беларуси ставки акцизов на бензин и дизтопливо повышены в 2 раза. Такое решение закреплено указом № 300 «Об акцизах», который был подписан 7 августа.
 
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