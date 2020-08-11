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Беларусь пытается сбалансировать бюджет за счет акцизов на топливо
11.08.2020 07:37 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Беларуси ставки акцизов на бензин и дизтопливо повышены в 2 раза. Такое решение закреплено
Напомним, с 1 марта 2020 года Беларусь поставила заслон импортному топливу,
И вот указом № 300 от 7 августа ставки акцизов повышены еще в 2 раза. При этом коэффициент снижен с 0,25 до 0,125.
Кроме того, данным документом белорусский мазут, реализуемый энергоснабжающим организациям, входящим в состав «Белэнерго», и используемый ими для выработки электрической и тепловой энергии в целях замещения природного газа, признан подакцизным товаром. Ставка акцизов за 1 тонну замещающего мазута рассчитывается как произведение ставки вывозной таможенной пошлины на мазут и официального курса белорусского рубля к доллару, устанавливаемого Нацбанком.
Данные решения приняты «в целях обеспечения сбалансированного исполнения бюджета», говорится в указе.
В Беларуси существенно увеличен плановый дефицит бюджета — более чем в 2 раза, до 2,1 млрд рублей. При этом по итогам года, с учетом выпадающих доходов, дефицит будет еще больше — до 5 млрд рублей. Министр финансов Беларуси Юрий Селиверстов
Стоит также отметить, что в конце июля Россия
При этом нелишним будет напомнить, что с 1 июня 2020 года Россия сама запретила ввоз импортных нефтепродуктов. В апреле российский рынок стал премиальным для белорусского топлива и позволил частично компенсировать потери от снижения продаж в Европе, где упал спрос из-за карантина. По данным Белстата, в январе — мае Беларуси удалось отгрузить в Россию 185,3 тыс. тонн топлива на 63,3 млн долларов.
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В Беларуси ставки акцизов на бензин и дизтопливо повышены в 2 раза. Такое решение закреплено указом № 300 «Об акцизах», который был подписан 7 августа.
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