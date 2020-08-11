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БЖД продала в июле более 250 тысяч электронных билетов

11.08.2020 10:38 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Белорусская железная дорога в июле продала более 250 тысяч электронных билетов. Это почти на 30 % больше, чем в прошлом месяце. Общая транспортная активность пассажиров повышается. По сравнению с июнем в прошлом месяце на межрегиональных и региональных линиях стало на 850 тысяч пассажиров больше. При этом каждый третий билет на поезда с нумерованными местами приобретается через электронные сервисы.
 
 
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Белорусская железная дорога в июле продала более 250 тысяч электронных билетов. Это почти на 30 % больше, чем в прошлом месяце. Общая транспортная активность...
 
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