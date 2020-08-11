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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так БЖД продала в июле более 250 тысяч электронных билетов Белорусская железная дорога в июле продала более 250 тысяч электронных билетов. Это почти на 30 % больше, чем в прошлом месяце. Общая транспортная активность...

Белорусская железная дорога в июле продала более 250 тысяч электронных билетов. Это почти на 30 % больше, чем в прошлом месяце. Общая транспортная активность пассажиров повышается. По сравнению с июнем в прошлом месяце на межрегиональных и региональных линиях стало на 850 тысяч пассажиров больше. При этом каждый третий билет на поезда с нумерованными местами приобретается через электронные сервисы.