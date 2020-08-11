|
БЖД продала в июле более 250 тысяч электронных билетов
11.08.2020 10:38 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTБелорусская железная дорога в июле продала более 250 тысяч электронных билетов. Это почти на 30 % больше, чем в прошлом месяце. Общая транспортная активность пассажиров повышается. По сравнению с июнем в прошлом месяце на межрегиональных и региональных линиях стало на 850 тысяч пассажиров больше. При этом каждый третий билет на поезда с нумерованными местами приобретается через электронные сервисы.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусская железная дорога в июле продала более 250 тысяч электронных билетов. Это почти на 30 % больше, чем в прошлом месяце. Общая транспортная активность...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)