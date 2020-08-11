|
Доллар и российский рубль на торгах БВФБ подорожали, евро на прежнем уровне
11.08.2020 10:38 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTИ к курсам валют: Доллар и российский рубль на торгах подорожали, евро в цене не изменился. На сегодня установлены следующие официальные курсы: доллар США 2 рубля 46 копеек, евро 2 рубля 89 копеек. И 3 рубля 33 копейки стоят 100 российских рублей.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
И к курсам валют: Доллар и российский рубль на торгах подорожали, евро в цене не изменился. На сегодня установлены следующие официальные курсы: доллар США 2 рубля 46...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)