﻿ Доллар и российский рубль на торгах БВФБ подорожали, евро на прежнем уровне. 21.by
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Доллар и российский рубль на торгах БВФБ подорожали, евро на прежнем уровне

11.08.2020 10:38 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

И к курсам валют: Доллар и российский рубль на торгах подорожали, евро в цене не изменился. На сегодня установлены следующие официальные курсы: доллар США 2 рубля 46 копеек, евро 2 рубля 89 копеек. И 3 рубля 33 копейки стоят 100 российских рублей.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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И к курсам валют: Доллар и российский рубль на торгах подорожали, евро в цене не изменился. На сегодня установлены следующие официальные курсы: доллар США 2 рубля 46...
 
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