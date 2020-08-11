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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Bentley выпустит электромобиль Bentley разработает передовую платформу для электромобилей. Это принципиально новый подход в создании зеленого транспорта. Двигатель изготовят из материалов,...

Bentley разработает передовую платформу для электромобилей. Это принципиально новый подход в создании зеленого транспорта. Двигатель изготовят из материалов, пригодных для вторичной переработки. Кроме того, электромотор станет более компактным, его планируют встроить ось автомобиля. Ожидается, что первый в истории Bentley серийный электромобиль выйдет в 2026 году.