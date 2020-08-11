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Bentley выпустит электромобиль

11.08.2020 10:38 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Bentley разработает передовую платформу для электромобилей. Это принципиально новый подход в создании зеленого транспорта. Двигатель изготовят из материалов, пригодных для вторичной переработки. Кроме того, электромотор станет более компактным, его планируют встроить ось автомобиля. Ожидается, что первый в истории Bentley серийный электромобиль выйдет в 2026 году.
 
 
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Bentley разработает передовую платформу для электромобилей. Это принципиально новый подход в создании зеленого транспорта. Двигатель изготовят из материалов,...
 
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