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Более 20 тысяч квартир построили в Беларуси в I полугодии

11.08.2020 10:38 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Более 20 тысяч квартир построили в Беларуси в первом полугодии. Почти треть из них - в сельских населенных пунктах. Для нуждающихся в улучшении жилищных условий более 680 тысяч квадратов, это около 40 % от общей площади нового жилья. В столице за полгода возвели 4,5 тысячи новых квартир. Темпы роста в Минске увеличиваются, согласно годовому заданию почти на 20 процентов больше, чем в прошлом году.
 
Теги: Минск
 
 
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Более 20 тысяч квартир построили в Беларуси в первом полугодии. Почти треть из них - в сельских населенных пунктах. Для нуждающихся в улучшении жилищных условий...
 
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