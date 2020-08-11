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Более 20 тысяч квартир построили в Беларуси в I полугодии
11.08.2020 10:38 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTБолее 20 тысяч квартир построили в Беларуси в первом полугодии. Почти треть из них - в сельских населенных пунктах. Для нуждающихся в улучшении жилищных условий более 680 тысяч квадратов, это около 40 % от общей площади нового жилья. В столице за полгода возвели 4,5 тысячи новых квартир. Темпы роста в Минске увеличиваются, согласно годовому заданию почти на 20 процентов больше, чем в прошлом году.
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Более 20 тысяч квартир построили в Беларуси в первом полугодии. Почти треть из них - в сельских населенных пунктах. Для нуждающихся в улучшении жилищных условий...
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