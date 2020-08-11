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Власти отсрочили БАТЭ и «Автогидроусилителю» погашение бюджетных займов

11.08.2020 06:03 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Борисовский завод автотракторного электрооборудования (БАТЭ) и «Борисовский завод «Автогидроусилитель» могут в ближайшие 2,5 года забыть о погашении бюджетных займов, которые взяли в 2015—2016 годах для выживания. Это следует из указа № 301 от 7 августа, который также принят «в целях стабилизации финансово-экономического состояния» госпредприятий.


Фото: vborisove.by

БАТЭ и «Автогидроусилителю» предоставят отсрочку по 31 декабря 2022 года и рассрочку с 1 января 2023 года по 31 декабря 2032 года для погашения задолженности по бюджетным займам.

Кроме того, им предоставят отсрочку по 31 декабря 2027 года и рассрочку с 1 января 2028 года по 31 декабря 2038 года для погашения задолженности по процентам за пользование займами. До конца 2038 года борисовские заводы должны будут погасить задолженности по пеням за нарушение сроков возврата займов.

Пять пунктов данного указа имеют гриф «Для служебного пользования».

Стоит отметить в указе № 513 от 22 декабря 2015 года нет конкретики по предприятиям. Ряд пунктов имеет гриф ДСП. Что касается указа № 180, который увидел свет 26 мая 2016 года, то БАТЭ выделили займ в размере до 21,7 млн долларов, а «Автогидроусилителю» — до 11,9 млн.

 
 
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Борисовский завод автотракторного электрооборудования (БАТЭ) и «Борисовский завод «Автогидроусилитель» могут в ближайшие 2,5 года забыть о погашении бюджетных...
 
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