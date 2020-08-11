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Вероника Цепкало обратилась к Тихановской и мировому сообществу

11.08.2020 20:28 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Представительница объединенного штаба Вероника Цепкало записала видеообращение к Светлане Тихановской. В нем она призвала мировое сообщество признать в качестве единственного законно избранного президента Тихановскую и помочь «остановить беспредел, который творится в Беларуси». Запись появилась в телеграм-каналах.


Фото: Елена Толкачева, TUT.BY

Вероника сказала, что она и Валерий Цепкало поддерживают Тихановскую: «Единственный легитимный президент в стране — это ты, Светлана Тихановская».

Она упомянула «грязные способы давления, которые использует власть».

— Только власть не понимает, что народ борется не только за тебя, Светлана. <…> Белорусы борются за базовое право — свободные и честные выборы, — говорит Вероника Цепкало.

Она назвала ложью слова Лукашенко о том, что протестами управляют из-за рубежа: «Нас обманывали 26 лет, и сейчас обман продолжается. Лукашенко просто хочет скрыть преступления против своего народа, геноцид белорусского народа от всего мирового сообщества».

Она призвала ОМОН и силовиков остановиться, а мировое сообщество помочь «остановить беспредел, который творится в Беларуси».

— Я обращаюсь ко всему мировому сообществу: пожалуйста, помогите остановить тот беспредел, который творится в Беларуси. Помогите остановить кровопролитие. Признайте Светлану в качестве единственного законно избранного президента. Помогите освободить политзаключенных. Помогите провести свободные демократические выборы. Пожалуйста, помогите белорусскому народу, — сказала Цепкало.

Напомним, Вероника Цепкало выехала из Беларуси в день выборов президента, она находится в Москве. Светлана Тихановская покинула Беларусь накануне: она уехала в Литву.

 
 
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Представительница объединенного штаба Вероника Цепкало записала видеообращение к Светлане Тихановской. В нем она призвала мировое сообщество признать в...
 
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