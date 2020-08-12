МВД: В Минске задержали координаторов массовых беспорядков

Источник материала: Tut.by

В Минске задержали координаторов массовых беспорядков. Как сообщило МВД, один из задержанных — житель Минска.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

— Один из задержанных снимал номер на 17 этаже гостиницы «Беларусь». Оттуда минчанин и координировал акции. Мужчина управлял действиями трех подчиненных. Они в свою очередь руководили сотнями, — сообщает телеграм-канал ATN_News.

Также в Минске накануне были задержаны граждане России Артем Важенков и Игорь Рогов. Как сообщил телеканал «Беларусь 1» со ссылкой на Следственный комитет, они проходят подозреваемыми по уголовному делу об участии в массовых беспорядках. Государственнное СМИ называет их «координаторами фонда Навального».

— Как удалось выяснить Следственному комитету Беларуси, это активисты организации «Открытая Россия», которая имеет отношение к небезызвестному олигарху Михаилу Ходорковскому. В том числе и координаторы фонда Навального — Артем Важенков и Игорь Рогов. Сейчас они проходят подозреваемыми по уголовному делу об участии в массовых беспорядках. Их непосредственные роли и задачи в Минске выясняют следователи.

Телеканал ОНТ заявил , что у обоих задержанных «были признаки алкогольного опьянения». В Беларусь они приехали наблюдать за выборами, но аккредитованы не были.

Также со ссылкой на МВД сообщается о задержании человека, «платившего участникам беспорядков». Его задержали в районе торгового центра «Дана Молл», в рюкзаке нашли «более 10 тысяч долларов, «которые предназначались в качестве платы участникам массовых беспорядков».

— Во время задержания у многих активных участников столкновений была ножи, маски, радиостанции. Как отмечают правоохранители, беспорядки этой ночи были не такими массовыми, как предыдущие, но с высоким уровнем агрессии и организации. За два дня было совершено 8 умышленных наездов на правоохранителей в разных городах Беларуси. Среди них Минск, Барановичи, Жодино. И каждый из них — это посягательство на жизнь сотрудников милиции при исполнении. За это предусмотрена ответственность от 12 до 20 лет лишения свободы, информирует телеканал.