Придется банкротиться: что говорят продавцы о запрете торговать пиротехникой

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 авг – Sputnik. Правительство Беларуси отреагировало на то, что во время несанкционированных акций протеста по всей стране люди использовали пиротехнику, и запретило ей торговать. Запрет уже официально вступил в силу, но как долго он будет действовать, пока неизвестно.

Корреспондент Sputnik Ирина Букас поговорила с продавцами пиротехнических изделий и теми, кто использует их в своей работе, и выяснила, что они думают по поводу запрета и что намерены делать в ближайшее время.

Потерпим колоссальные убытки

Продавец пиротехники Антон рассказал, что с сегодняшнего дня магазины сети не работают.

"Естественно, никто не пойдет против постановления правительства. Из милиции нам пока не звонили, поэтому не знаем, будут ли нас как-то проверять", – поделился он.

Мужчина ожидает, что его бизнес потерпит колоссальные убытки.

"Мы представляем розничную сеть, а это аренда, плюс товар надо куда-то девать. У нас по закону на торговой точке можно хранить не более 50 килограммов изделий. А все остальное обычно хранят на официальных складах. Теперь все нужно свозить туда, оно там все будет стоять. Сколько оно там будет стоять, не известно", – отметил собеседник.

Как закупаться у оптовых фирм на сезон, ему тоже пока не понятно.

"Неизвестно, как они сюда завозить товар будут – это очень сложная процедура с пиротехникой. Товар весь из Китая идет. Товар специфический очень, это не колбасу купить", – подчеркнул Антон.

Предприниматель предрекает, что если запрет продлится очень долго, весь бизнес по продаже пиротехники пойдет прахом.

"У нас замкнутая сфера, все общаются друг с другом. Будем думать, что делать. Будем созваниваться, обсуждать. Пока мыслей никаких нет. Если нам не пойдут навстречу, что поделать? Придется банкротиться", – заключил он.

Будем ждать разрешения

Представитель сети магазинов пиротехнических изделий Максим рассказал, что сейчас закрывает все торговые объекты на основании постановления Совмина.

"У нас в компании работает 20 человек, они, соответственно, сейчас без работы сидят дома. При этом аренду мы платим, все расходы продолжаем оплачивать. У нас годовые договоренности с торговым центром, мы не можем сейчас просто взять и расторгнуть договор", – описал ситуацию он.

Подозрений, что запретят торговлю пиротехническими изделиями, у предпринимателя не было, об этом никто заранее не предупреждал.

"Будем ждать, пока все успокоится, и особого разрешения Совмина. Будем ждать, чтобы снова разрешили торговлю. Надеемся, что это произойдет максимально быстро", – признался Максим.

По словам предпринимателя Анатолия, чья фирма занимается оптовыми продажами пиротехнических изделий, он пока не знает, как на это реагировать. "Мы, конечно, немного шокированы запретом, но надеемся, что его быстро отменят. Все будет зависеть от того, как долго в стране будут проходить уличные беспорядки. Вообще, в Беларуси впервые такой запрет вводят. Мы уже почти 20 лет работаем, но с таким сталкиваемся впервые", – отметил мужчина.

Его товар находится на складе, поэтому для него сейчас существенно ничего не изменится.

"Перевозить его никуда не будем, будем просто платить аренду дальше. Реализовывать его мы не сможем, пока не будет особого распоряжения Совета министров. Заказывать новый к сезону пока тоже не будем. Весь товар идет из-за границы, и пока непонятно вообще, будут его пропускать в страну или нет. Узнаем в ближайшее время и определимся с дальнейшими действиями", – объяснил он.

Работники Анатолия пока уйдут в отпуска за свой счет.

"Но мы настроены оптимистично. Я не думаю, что все это продлится долго", – с надеждой заявил продавец пиротехники.

Появится черный рынок

Запрет повлияет и на работу Александра, который занимается организацией фаер- и пиротехнических шоу. Однако сказать, что мужчина удивлен таким ходом событий, нельзя.

"Мы буквально вчера обсуждали с коллегами, что могут запретить продавать пиротехнику потому, что ее используют на акциях протеста, и оказались правы. Утром сегодня увидел в Telegram-каналах про запрет, так что это не было большим сюрпризом", – признался он.

Александр и его команда работают в основном с огнем, а пиротехнику используют для зрелищности.

"Обычно закупаем партиями у оптовиков. Сейчас у нас есть небольшой запас, так что на ближайшее время хватит. Потом будем что-то думать. Как долго продлится запрет, пока не понятно. Я предполагаю, пока будут длиться протесты", – озвучил собеседник.

Он убежден, что последствия от введения запрета могут быть очень серьезные.

"Пострадают предприниматели, люди останутся без работы. Если это все растянется на месяцы, надо ждать появления черного рынка. Всегда найдутся те, кто будут торговать из-под полы. А это намного хуже", – считает мужчина.

По его словам, нужно понимать, что у людей те же фейерверки ассоциируются в первую очередь с праздником, а не с оружием.

"Поэтому обычные люди от запрета тоже пострадают: теперь никаких салютов на свадьбах и других торжествах. Насколько я знаю, у них уже есть претензии к продавцам, которые не могут с сегодняшнего дня торговать салютами. Так или иначе, все это приведет к определенной напряженности", – резюмировал Александр.