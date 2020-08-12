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Кыргызстан требует от Беларуси экстрадиции экс-премьера Усенова
12.08.2020 10:00 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
11 августа в Министерство иностранных дел Кыргызстана вызвали представители посольства Беларуси в Бишкеке и выразили протест нахождению в Минске бывшего премьер-министра страны Данияра Усенова. Об этом говорится в
— В ходе данной встречи кыргызская сторона потребовала дать разъяснения по поводу публичного появления бывшего премьер-министра КР Данияра Усенова, находящегося в межгосударственном розыске и осужденного судебными органами КР на соответствующий срок. Обращено внимание белорусского дипломата, что подобные действия наносят урон развитию дружественных отношений между Кыргызстаном и Беларусью, построению эффективного взаимовыгодного сотрудничества, — говорится в сообщении.
МИД Кыргызстана вручил «соответствующую ноту и призвал белорусскую сторону принять безотлагательные меры по скорейшему задержанию и последующей экстрадиции в республику вышеуказанного лица и других причастных лиц, находящихся в Республике Беларусь».
10 августа Александр Лукашенко
Он был премьер-министром Кыргызстана во время президентства Курманбека Бакиева, а в 2010 году после акций протеста, в ходе которых погибли около 90 человек и около тысячи получили ранения, бежал из страны. Впоследствии его обвинили в тяжких преступлениях и заочно осудили на пожизненный срок.
Генпрокуратура Кыргызстана неоднократно добивалась экстрадиции Усенова, но получила отказ от белорусских коллег, которые считают, что бывшего премьер-министра преследуют на родине по «политическим причинам».
Интересно, что 10 августа президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков
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Генпрокуратура Кыргызстана неоднократно добивалась экстрадиции Усенова, но получила отказ от белорусских коллег, которые считают, что бывшего премьер-министра...
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