Кыргызстан требует от Беларуси экстрадиции экс-премьера Усенова

Источник материала: Tut.by

11 августа в Министерство иностранных дел Кыргызстана вызвали представители посольства Беларуси в Бишкеке и выразили протест нахождению в Минске бывшего премьер-министра страны Данияра Усенова. Об этом говорится в сообщении МИД Кыргызстана.





— В ходе данной встречи кыргызская сторона потребовала дать разъяснения по поводу публичного появления бывшего премьер-министра КР Данияра Усенова, находящегося в межгосударственном розыске и осужденного судебными органами КР на соответствующий срок. Обращено внимание белорусского дипломата, что подобные действия наносят урон развитию дружественных отношений между Кыргызстаном и Беларусью, построению эффективного взаимовыгодного сотрудничества, — говорится в сообщении.

МИД Кыргызстана вручил «соответствующую ноту и призвал белорусскую сторону принять безотлагательные меры по скорейшему задержанию и последующей экстрадиции в республику вышеуказанного лица и других причастных лиц, находящихся в Республике Беларусь».

10 августа Александр Лукашенко посетил «Белорусскую национальную биотехнологическую корпорацию» и провел переговоры с ее директором Даниилом Урицким, который внешне похож на Усенова.



Фото: president.gov.by

Он был премьер-министром Кыргызстана во время президентства Курманбека Бакиева, а в 2010 году после акций протеста, в ходе которых погибли около 90 человек и около тысячи получили ранения, бежал из страны. Впоследствии его обвинили в тяжких преступлениях и заочно осудили на пожизненный срок.

Генпрокуратура Кыргызстана неоднократно добивалась экстрадиции Усенова, но получила отказ от белорусских коллег, которые считают, что бывшего премьер-министра преследуют на родине по «политическим причинам».

Интересно, что 10 августа президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков поздравил Александра Лукашенко с переизбранием на пост президента страны.