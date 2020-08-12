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ЦИК: Правового механизма, чтобы избиратели могли ознакомиться с протоколами, на сегодняшний день нет

12.08.2020 16:49 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Спустя три дня после выборов не все независимые наблюдатели и граждане, которые хотели ознакомиться с протоколом об итогах голосования на своем участке, смогли это сделать. Участки, где протоколы вечером 9 августа после подсчета голосов не вывесили, в стране были — об этом сообщали независимые наблюдатели от инициативы «Честные люди». Но, как узнал TUT.BY в ЦИК, увидеть протокол у гражданина или наблюдателя уже не получится — участковые избирательные комиссии закончили свою работу утром после выборов, они закрыты, копии протоколов больше не покажут.


В ЦИК рассказали, что происходит от момента закрытия участков и до попадания протоколов в ЦИК: участковые комиссии после подведения итогов голосования на участке оформляют протокол, оригинал протокола направляется в районную комиссию, а копия вывешивается на участке. На основании оригинала протокола районная комиссия подводит итоги, и наблюдатели, которые присутствуют в районной комиссии на этом заседании, могут ознакомиться со сводной таблицей по данным, которые содержатся в протоколах. После комиссия принимает решение о подтверждении этих данных, составляет свой протокол, и отправляет его в областную комиссию или, если речь о столице, в Минскую городскую комиссию. Оттуда протоколы попадают в ЦИК.

Оригиналы протоколов наблюдателям и гражданам не показывают. То есть узнать, как проголосовал ваш участок, можно было только в день выборов — 9 августа, когда копию документа должны были вывесить на участке.

— На сегодняшний день, 12 августа, участковые комиссии уже прекратили свою работу, многие районные — тоже. Поэтому какого-то правового механизма, чтобы избиратели могли ознакомиться с протоколами, на сегодняшний день нет. Те наблюдатели, которые присутствовали на заседаниях районных комиссий, могут что-то подтвердить, они знакомились с протоколами, — объясняют в ЦИК.

— То есть я как избиратель не могу сегодня ознакомиться с протоколом об итогах голосования на моем участке?

— По законодательству можете ознакомиться с протоколом только на участке для голосования в день голосования.

— А если его не вывешивали?

— В ЦИК фактов, что где-то не вывешивали, нет. По законодательству, по рекомендациям и требованиям ЦИК все должно вывешиваться. Где-то могли сразу вывешивать, где-то — позже. Время, в течение которого копия протокола размещается на стенде, четко не установлено. То есть кто-то мог вывесить, снять и закрыть участок. У кого-то протокол мог висеть день или два. Основная идея законодательства — после проведения подсчета дать желающим ознакомиться с протоколом и все. Протоколы не оставляются в течение определенного времени для свободного ознакомления, — рассказали в ЦИК.

Юрист Юрий Чаусов подтверждает, что избиратели могут узнать, как проголосовал их участок, только вечером дня выборов.

— Вывешивание копии протокола вечером в день выборов на избирательном участке — единственный момент, когда наблюдатель, избиратель или любой прохожий может увидеть протокол и прочитать его. Другого механизма нет. Если протоколы не вывешивались — это нарушение, — сказал Юрий Чаусов.

 
 
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Оригиналы протоколов наблюдателям и гражданам не показывают. Узнать, как проголосовал ваш участок, можно было только в день выборов - 9 августа, когда копию...
 
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