Источник материала: Строительство и недвижимость

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Наружное освещение без противоречия с природой Наружное освещение может творить чудеса. Оно может раскрывать городские пространства после наступления темноты, делать жилые районы более безопасными или...

Наружное освещение может творить чудеса. Оно может раскрывать городские пространства после наступления темноты, делать жилые районы более безопасными или указывать людям путь через парки. Однако не следует злоупотреблять ночным освещением открытых пространств. Дизайнеры наружного освещения несут ответственность за защиту темного неба и минимизацию светового воздействия на людей и окружающую среду. Хорошо спроектированное искусственное освещение должно быть таким, чтобы предотвращались попадание света в дома и беспокойство жителей. Но не только люди подвержены негативного влиянию света.Без тщательного рассмотрения последствий наружный свет может нарушить естественное поведение птиц, млекопитающих, амфибий и насекомых, ухудшить их способность ориентироваться или сделать их уязвимыми для хищников.Эти воздействия связаны не только с количеством света, излучаемого ночью, но и с его свойствами. Когда уличный свет имеет прохладную цветовую температуру, например, если это голубовато-белый цвет, он может обеспечить большую четкость и повысить бдительность пешеходов, водителей и велосипедистов.Но это также может быть более разрушительным для людей и окружающей среды, а также усиливать сияние неба. Свет более теплого цвета может помочь уменьшить негативное воздействие. Итак, как дизайнеры наружного освещения могут ответственно сбалансировать эти два приоритета?В этом может помочь новая технология смешивания света NightTune, созданная Thorn Lighting. Решение NightTune, это система, которая автоматически регулирует уровень света, излучаемого осветительным оборудованием, и его цветовую температуру в соответствии с точным временем ночи и уровнем трафика.Она работает, смешивая свет от теплых и холодных светодиодов. Регулируя яркость двух групп светодиодов вверх и вниз по отдельности, можно получить цветовые температуры от теплых 2200 K до умеренных 3000 K с разными уровнями яркости.Для того, чтобы увидеть, как NightTune работает на практике, нужно представить себе обычную ночь. Вечером, когда еще есть пешеходы и дорожное движение, NightTune обеспечивает умеренную цветовую температуру.В середине ночи, когда дороги разгружаются, мощность холодных светодиодов снижается, поэтому свет становится тусклее и теплее. По мере приближения утра и возобновления движения на улицах мощность холодных светодиодов снова увеличивается, чтобы обеспечить более яркий и прохладный свет, отвечающий повышенным требованиям безопасности.Непрямая версия нового мачтового светильника Thorn Plurio, это первое изделие, которое может быть оснащено NightTune. Это отличное новое дополнение к набору инструментов дизайнеров освещения, которые стремятся соответствовать требованиям современных городов, уважая при этом тех, с кем мы делим это пространство. Как людей, так и животных.www.thornlighting.com