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МИД Украины рекомендует своим гражданам отказаться от посещения Беларуси
13.08.2020 12:52 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Министерство иностранных дел Украины выясняет судьбу своих задержанных в Беларуси граждан, а также рекомендует украинцам на время воздержаться от поездок в нашу страну. Такую информацию
Министр напомнил, что Беларусь — ближайший сосед и партнер Украины, а ее властям не безразлично то, что в ней происходит, однако заверил, что интересы украинских граждан являются безоговорочным приоритетом для министерства иностранных дел.
— Украина направлена на конструктивный диалог с белорусской властью, однако хочу озвучить, что мы очень жестко будем защищать права и интересы украинских граждан в Беларуси. И по поводу этого ни у кого не должно быть никаких иллюзий, — заявил Кулеба
Он также сообщил, что местонахождение
Днем ранее министерство иностранных дел Украины выпустило
— В связи с развитием ситуации в отношении Константина Реуцкого, Евгения Васильева и Оксаны Алешиной сегодня министерство иностранных дел выдает новую рекомендацию гражданам Украины: воздержаться от поездок в Республику Беларусь до стабилизации ситуации в этой стране и дальнейших заявлений. Я призываю наших соотечественников прислушаться к рекомендациям министерства иностранных дел. Это позволит им избежать, мягко говоря, очень сложных ситуаций, в которые они могут попасть, — заявил украинский министр.
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Министерство иностранных дел Украины выясняет судьбу своих задержанных в Беларуси граждан, а также рекомендует украинцам на время воздержаться от поездок в нашу...
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