МИД Украины рекомендует своим гражданам отказаться от посещения Беларуси

Источник материала: Tut.by

Министерство иностранных дел Украины выясняет судьбу своих задержанных в Беларуси граждан, а также рекомендует украинцам на время воздержаться от поездок в нашу страну. Такую информацию озвучил во время онлайн-брифинга министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.



Фото: wikipedia.org

Министр напомнил, что Беларусь — ближайший сосед и партнер Украины, а ее властям не безразлично то, что в ней происходит, однако заверил, что интересы украинских граждан являются безоговорочным приоритетом для министерства иностранных дел.

— Украина направлена на конструктивный диалог с белорусской властью, однако хочу озвучить, что мы очень жестко будем защищать права и интересы украинских граждан в Беларуси. И по поводу этого ни у кого не должно быть никаких иллюзий, — заявил Кулеба

Он также сообщил, что местонахождение задержанных вечером 12 августа украинцев Константина Реуцкого и Евгения Васильева — представителей общественной организации «Восток SOS» (ранее сообщалось, что они являются журналистами — прим. TUT.BY) — до сих пор не установлено. Из сообщений властей Беларуси известно, что их обвиняют по части второй статьи 292 Уголовного кодекса Беларуси (участие в массовых беспорядках), которая предусматривает лишение свободы от 3 до 8 лет. В минской квартире, где жили украинцы, прошел обыск — изъяли ноутбук Реуцкого и паспорт Васильева. Также стало известно о задержании гражданки Украины Оксаны Алешиной. Глава украинского МИД сообщил, что 13 августа с утра консул объезжает центры временного пребывания задержанных в Минске, чтобы найти этих людей, но пока безрезультатно. По словам Дмитрия Кулебы, по его поручению посольство Украины в Минске направило две ноты МИД Беларуси с запросом о предоставлении информации обо всех гражданах Украины, которые были задержаны в период с 9 по 12 августа, причинах их задержания, а также местах содержания.

Днем ранее министерство иностранных дел Украины выпустило рекомендации для своих граждан, находящихся в данный момент в Беларуси: их призывают проявлять повышенное внимание и осторожность, избегать массового скопления людей и не принимать участия в демонстрациях и акциях протеста. После вчерашнего задержания украинцев в Минске Дмитрий Кулеба просит граждан вообще не приезжать в Беларусь до улучшения обстановки.

— В связи с развитием ситуации в отношении Константина Реуцкого, Евгения Васильева и Оксаны Алешиной сегодня министерство иностранных дел выдает новую рекомендацию гражданам Украины: воздержаться от поездок в Республику Беларусь до стабилизации ситуации в этой стране и дальнейших заявлений. Я призываю наших соотечественников прислушаться к рекомендациям министерства иностранных дел. Это позволит им избежать, мягко говоря, очень сложных ситуаций, в которые они могут попасть, — заявил украинский министр.