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Минэкономики инициирует продление срока действия указа о поддержке экономики
13.08.2020 — Новости Экономики | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Министерство экономики инициирует продление срока действия указа №143 от 24 апреля 2020 года «О поддержке экономики», сообщили БЕЛТА в пресс-службе ведомства.
«Для выработки согласованной позиции о дальнейших мерах по поддержке экономики министерство совместно с объединениями юрлиц и индивидуальными предпринимателями (ассоциациями и союзами) и госорганами прорабатывает сроки продления предоставления
Также прорабатывается необходимость расширения перечня видов экономической деятельности, наиболее подверженных неблагоприятному воздействию эпидемиологической ситуации, утвержденного данным документом.
Как отметили в Минэкономики, соответствующий проект указа будет внесен в правительство.
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Министерство экономики инициирует продление срока действия указа №143 от 24 апреля 2020 года «О поддержке экономики», сообщили БЕЛТА в пресс-службе ведомства. «Для...
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