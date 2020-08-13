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Минэкономики инициирует продление срока действия указа о поддержке экономики

13.08.2020 — Новости Экономики | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Минэкономики инициирует продление срока действия указа о поддержке экономики

Министерство экономики инициирует продление срока действия указа №143 от 24 апреля 2020 года «О поддержке экономики», сообщили БЕЛТА в пресс-службе ведомства.

«Для выработки согласованной позиции о дальнейших мерах по поддержке экономики министерство совместно с объединениями юрлиц и индивидуальными предпринимателями (ассоциациями и союзами) и госорганами прорабатывает сроки продления предоставления предусмотренных указом №143 преференций для субъектов хозяйствования, ранее не обращавшихся за поддержкой, и для получивших ее во втором и третьем кварталах текущего года», — говорится в сообщении министерства.

Также прорабатывается необходимость расширения перечня видов экономической деятельности, наиболее подверженных неблагоприятному воздействию эпидемиологической ситуации, утвержденного данным документом.

Как отметили в Минэкономики, соответствующий проект указа будет внесен в правительство.

https://www.belta.by/

 
 
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Министерство экономики инициирует продление срока действия указа №143 от 24 апреля 2020 года «О поддержке экономики», сообщили БЕЛТА в пресс-службе ведомства. «Для...
 
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