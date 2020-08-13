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Госсекретарь США призвал к проведению новых выборов в Беларуси

13.08.2020 14:13 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Госсекретарь США Майкл Помпео призвал к проведению новых президентских выборов в Белоруссии в присутствии международных наблюдателей. Американский политик заявил об этом в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Словении Янезом Яншей, сообщает ТАСС.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

«Я считаю возможным лишь мирное решение текущего кризиса в Беларуси, необходимо провести новые выборы при серьезном присутствии международных наблюдателей», — отметил Помпео.

Ранее Помпео назвал прошедшие в Беларуси выборы президента «несвободными и несправедливыми».

На вопрос о возможных санкциях против Минска или приостановке поставок нефти Помпео заявил, что США рассмотрят каждый из этих пунктов.

(Будет дополнено)

 
Теги: Минск
 
 
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«Я считаю возможным лишь мирное решение текущего кризиса в Беларуси, необходимо провести новые выборы при серьезном присутствии международных наблюдателей», -...
 
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