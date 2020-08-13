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Госсекретарь США призвал к проведению новых выборов в Беларуси
13.08.2020 14:13 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Госсекретарь США Майкл Помпео призвал к проведению новых президентских выборов в Белоруссии в присутствии международных наблюдателей. Американский политик заявил об этом в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Словении Янезом Яншей, сообщает
«Я считаю возможным лишь мирное решение текущего кризиса в Беларуси, необходимо провести новые выборы при серьезном присутствии международных наблюдателей», — отметил Помпео.
Ранее Помпео
На вопрос о возможных санкциях против Минска или приостановке поставок нефти Помпео заявил, что США
(Будет дополнено)
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«Я считаю возможным лишь мирное решение текущего кризиса в Беларуси, необходимо провести новые выборы при серьезном присутствии международных наблюдателей», -...
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