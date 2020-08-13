Госсекретарь США призвал к проведению новых выборов в Беларуси

Источник материала: Tut.by

Госсекретарь США Майкл Помпео призвал к проведению новых президентских выборов в Белоруссии в присутствии международных наблюдателей. Американский политик заявил об этом в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Словении Янезом Яншей, сообщает ТАСС .



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

«Я считаю возможным лишь мирное решение текущего кризиса в Беларуси, необходимо провести новые выборы при серьезном присутствии международных наблюдателей», — отметил Помпео.

Ранее Помпео назвал прошедшие в Беларуси выборы президента «несвободными и несправедливыми».

На вопрос о возможных санкциях против Минска или приостановке поставок нефти Помпео заявил, что США рассмотрят каждый из этих пунктов.

(Будет дополнено)