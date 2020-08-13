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Опрос ВЦИОМ: За событиями, происходящими в Беларуси, следят 72% россиян. Доверяют итогам выборов - 22%

13.08.2020 14:02 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные исследования об отношении россиян к результатам выборов в Беларуси и событиям, происходящим в стране. Результаты опубликованы на сайте центра.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

За событиями, происходящими в данный момент в Беларуси, следят 72% россиян, каждый пятый сообщает о внимательном наблюдении за происходящим (18%). Чаще интерес проявляют мужчины (78%) и старшее поколение — 87% среди россиян от 60 лет и старше.

Каждый пятый россиянин считает, что результатам выборов президента Беларуси можно доверять полностью (22%), чаще — сторонники «Единой России» (36%) и КПРФ (28%), а также люди старше 60 лет (33%). О возможных подтасовках «на местах», не влияющих на результаты в целом, высказались 29% граждан. Практически столько же респондентов (27%) убеждены, что доверять результатам этих выборов не следует, чаще сторонники непарламентских партий (44%) и молодые россияне 18-24 лет (47%) и 25-34 лет (40%).

Наиболее вероятный прогноз развития событий, по мнению россиян: протесты будут подавлены, а Лукашенко сохранит власть (59%), чаще так считают мужчины (64%), россияне 45-59 лет (63%) и старше 60 лет (66%). Один из десяти предполагает, что в стране в результате этих событий установится двоевластие (12%), а 6% — что Лукашенко потеряет власть. Практически четверть затруднились оценить вероятный исход протестов (23%).

Абсолютное большинство россиян считают, что для России в целом важно то, что происходит в Беларуси (89%). Чаще о крайней степени важности сообщают самые старшие россияне — 60 лет и старше (60%). Более половины россиян придерживаются мнения, что интересам России больше соответствует, чтобы у власти в Беларуси оставался Лукашенко (64%). По мнению 12% россиян, лучше для РФ, если у власти в Беларуси будет оппозиция, а четверть затруднились ответить на этот вопрос (24%).

За месяц на 9 п.п. увеличилась доля россиян, оценивающих отношения с Беларусью как дружественные (26%). Каждый четвертый характеризует их как спокойные (25%), практически такая же доля (22%) — как прохладные. Добрососедскими отношения назвали 13% россиян (−4 п.п. с июля), напряженными их видят 8% россиян, а враждебными – 1%.

Отношение к президенту Лукашенко положительным называют 47% россиян, с июля это значение снизилось на 5 п.п. Безразлично относятся к нему 35% россиян, отрицательно — 12%.

Опрос проведен 11 августа. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

 
 
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Отношение к президенту Лукашенко положительным называют 47% россиян, с июля это значение снизилось на 5 п.п. Безразлично относятся к нему 35% россиян, отрицательно -...
 
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