|
Вторая партия американской нефти начала поступать на «Нафтан»
13.08.2020 — Новости Экономики | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
На «Нафтан» начала поступать вторая партия нефти из Северной Америки, сообщили корреспонденту БЕЛТА на предприятии.
Танкер с нефтью сорта White Eagle Blend («Белый орел»), специально разработанного в качестве аналога российского Urals для европейских НПЗ, прибыл в Клайпедский порт 9 августа. Объем танкера — 76 тыс. т. Сегодня утром первый состав с сырьем пришел на новополоцкое предприятие. Планируется, что полностью вся партия будет доставлена на «Нафтан» в течение августа.
«Поступившее сырье представляет собой смесь различных сортов. С учетом того, что у наших специалистов есть опыт переработки нефти из Венесуэлы, норвежской нефти Johan Sverdrup, нефти марки Arab Light из Объединенных Арабских Эмиратов, а также американской нефти марки Bakken, затруднений с переработкой нового сорта не возникнет», — добавили на НПЗ.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На «Нафтан» начала поступать вторая партия нефти из Северной Америки, сообщили корреспонденту БЕЛТА на предприятии. Танкер с нефтью сорта White Eagle Blend («Белый орел»),...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)