Вторая партия американской нефти начала поступать на «Нафтан»

Источник материала: Вороновская газета





На «Нафтан» начала поступать вторая партия нефти из Северной Америки, сообщили корреспонденту БЕЛТА на предприятии.

Танкер с нефтью сорта White Eagle Blend («Белый орел»), специально разработанного в качестве аналога российского Urals для европейских НПЗ, прибыл в Клайпедский порт 9 августа. Объем танкера — 76 тыс. т. Сегодня утром первый состав с сырьем пришел на новополоцкое предприятие. Планируется, что полностью вся партия будет доставлена на «Нафтан» в течение августа.

«Поступившее сырье представляет собой смесь различных сортов. С учетом того, что у наших специалистов есть опыт переработки нефти из Венесуэлы, норвежской нефти Johan Sverdrup, нефти марки Arab Light из Объединенных Арабских Эмиратов, а также американской нефти марки Bakken, затруднений с переработкой нового сорта не возникнет», — добавили на НПЗ.

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