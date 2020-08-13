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Самый большой каравай в Несвижском районе – свыше 140 тысяч тонн зерна

13.08.2020 16:28 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Самый большой каравай  в Несвижском районе - там намолочено свыше 140 тысяч тонн зерна. Далее идет  Копыльский. Здесь аграрии убрали более 132 тысяч тонн. В лидерах и Слуцкий район. Здесь собрали свыше 124  тысяч тонн зерна.

Топ-лист по урожайности также возглавляет Несвижский район. Там хлеборобы собирают по 67 центнеров с гектара. Далее идет  Клецкий - 56 центнеров. В тройке лидеров также  Дзержинский район. Там зерновые дают по 54 с гектара. В общем же средняя урожайность по области  40 центнеров.

 
 
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Самый большой каравай  в Несвижском районе - там намолочено свыше 140 тысяч тонн зерна. Далее идет  Копыльский. Здесь аграрии убрали более 132 тысяч тонн. В лидерах и...
 
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