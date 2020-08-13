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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Самый большой каравай в Несвижском районе – свыше 140 тысяч тонн зерна Самый большой каравай в Несвижском районе - там намолочено свыше 140 тысяч тонн зерна. Далее идет Копыльский. Здесь аграрии убрали более 132 тысяч тонн. В лидерах и...

Самый большой каравай в Несвижском районе - там намолочено свыше 140 тысяч тонн зерна. Далее идет Копыльский. Здесь аграрии убрали более 132 тысяч тонн. В лидерах и Слуцкий район. Здесь собрали свыше 124 тысяч тонн зерна.Топ-лист по урожайности также возглавляет Несвижский район. Там хлеборобы собирают по 67 центнеров с гектара. Далее идет Клецкий - 56 центнеров. В тройке лидеров также Дзержинский район. Там зерновые дают по 54 с гектара. В общем же средняя урожайность по области 40 центнеров.