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Самый большой каравай в Несвижском районе – свыше 140 тысяч тонн зерна
13.08.2020 16:28 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTСамый большой каравай в Несвижском районе - там намолочено свыше 140 тысяч тонн зерна. Далее идет Копыльский. Здесь аграрии убрали более 132 тысяч тонн. В лидерах и Слуцкий район. Здесь собрали свыше 124 тысяч тонн зерна.
Топ-лист по урожайности также возглавляет Несвижский район. Там хлеборобы собирают по 67 центнеров с гектара. Далее идет Клецкий - 56 центнеров. В тройке лидеров также Дзержинский район. Там зерновые дают по 54 с гектара. В общем же средняя урожайность по области 40 центнеров.
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Самый большой каравай в Несвижском районе - там намолочено свыше 140 тысяч тонн зерна. Далее идет Копыльский. Здесь аграрии убрали более 132 тысяч тонн. В лидерах и...
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