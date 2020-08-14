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Любовь и ненависть белорусов. Цепи солидарности, вопросы рабочих и жертвы силовиков. Пятый день протестов
14.08.2020 06:02 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Пятый день мирных протестов в Беларуси оказался самым длинным, бурным (но не брутальным) и массовым. Тон задавали
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Каким был этот день — в фотографиях TUT.BY.
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Любовь и ненависть белорусов. Цепи солидарности, вопросы рабочих и жертвы силовиков. Пятый день протестов
Пятый день мирных протестов в Беларуси оказался самым длинным, бурным (но не брутальным) и массовым. Тон задавали женские цепочки солидарности, растянувшиеся в...
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