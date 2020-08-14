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Любовь и ненависть белорусов. Цепи солидарности, вопросы рабочих и жертвы силовиков. Пятый день протестов

14.08.2020 06:02 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Пятый день мирных протестов в Беларуси оказался самым длинным, бурным (но не брутальным) и массовым. Тон задавали женские цепочки солидарности, растянувшиеся в десятках городов Беларуси. Мощно выступили медики, первыми увидевшие, в каком состоянии к ним попадают люди после жестких задержаний. По жутким свидетельствам заключенных Центра изоляции правонарушителей на Окрестина, и там люди содержатся в нечеловеческих условиях, они подвергаются унижениям и издевательствам.


Впервые в четверг массово выступили работники крупных промышленных предприятий. Работники БелАЗа, МАЗа, МТЗ, «Керамина», «Гродно Азота», Белорусской железной дороги, «Гроднопромстроя». Рабочие требовали прекратить насилие со стороны силовиков и открытого пересчета голосов или честных перевыборов.

Каким был этот день — в фотографиях TUT.BY.


















 
Теги: Гродно
 
 
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Пятый день мирных протестов в Беларуси оказался самым длинным, бурным (но не брутальным) и массовым. Тон задавали женские цепочки солидарности, растянувшиеся в...
 
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