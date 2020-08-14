Российский миллиардер, уроженец Минска, призвал создать Комитет спасения Беларуси

Источник материала: Tut.by

Председатель совета директоров и основной акционер «Уралхима» Дмитрий Мазепин от имени российско-белорусского делового совета (председателем которого он является) выступил с обращением к президенту Александру Лукашенко и призвал его начать переговоры с оппонентами. Заявление Мазепина РБК передала пресс-служба «Уралхима».



Дмитрий Мазепин. Фото: пресс-служба «Уралхим»

«От лица российского и белорусского бизнеса обращаемся к президенту Александру Григорьевичу Лукашенко с просьбой признать очевидные факты протестной напряженности в обществе — и, не теряя времени, сесть за стол мирных подробных переговоров, которые должны увенчаться выходом из политической нестабильности. Эта возможность может скоро стать единственной, поэтому она не должна быть упущена», — говорится в обращении совета.

Мазепин также призвал белорусские власти остановить бессмысленное кровопролитие и прекратить насилие против мирных граждан. «Второй призыв — к белорусской интеллигенции, бизнесменам, политикам: необходимо сформировать Комитет национального спасения, который от имени населения сможет разговаривать с властью на равных», — говорится в обращении совета.

В письме также содержится обращение к руководству России «не оставаться в стороне от процесса урегулирования конфликтов в Беларуси, чтобы Союзное государство братских народов не было разрушено в пылу непримиримой бессмысленной борьбы».

Российско-белорусский деловой совет был создан в 2012 году Торгово-промышленной палатой. В него вошли представители целого ряда российских компаний и банков (в том числе «Ростеха», Сбербанка, ВТБ, «Лукойла»). Мазепин является его председателем с 2018 года.

Мазепин — уроженец Минска, выпускник Минского Суворовского училища. Глава и основной владелец компании «Уралхим» и акционер «Уралкалия». Дмитрий Мазепин в последний раз входил в список богатейших россиян по версии Forbes в 2015 году, тогда его состояние было оценено в $ 1,3 млрд.