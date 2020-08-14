ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Российский миллиардер, уроженец Минска, призвал создать Комитет спасения Беларуси

14.08.2020 09:32 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Председатель совета директоров и основной акционер «Уралхима» Дмитрий Мазепин от имени российско-белорусского делового совета (председателем которого он является) выступил с обращением к президенту Александру Лукашенко и призвал его начать переговоры с оппонентами. Заявление Мазепина РБК передала пресс-служба «Уралхима».


Дмитрий Мазепин. Фото: пресс-служба «Уралхим»

«От лица российского и белорусского бизнеса обращаемся к президенту Александру Григорьевичу Лукашенко с просьбой признать очевидные факты протестной напряженности в обществе — и, не теряя времени, сесть за стол мирных подробных переговоров, которые должны увенчаться выходом из политической нестабильности. Эта возможность может скоро стать единственной, поэтому она не должна быть упущена», — говорится в обращении совета.

Мазепин также призвал белорусские власти остановить бессмысленное кровопролитие и прекратить насилие против мирных граждан. «Второй призыв — к белорусской интеллигенции, бизнесменам, политикам: необходимо сформировать Комитет национального спасения, который от имени населения сможет разговаривать с властью на равных», — говорится в обращении совета.

В письме также содержится обращение к руководству России «не оставаться в стороне от процесса урегулирования конфликтов в Беларуси, чтобы Союзное государство братских народов не было разрушено в пылу непримиримой бессмысленной борьбы».

Российско-белорусский деловой совет был создан в 2012 году Торгово-промышленной палатой. В него вошли представители целого ряда российских компаний и банков (в том числе «Ростеха», Сбербанка, ВТБ, «Лукойла»). Мазепин является его председателем с 2018 года.

Мазепин — уроженец Минска, выпускник Минского Суворовского училища. Глава и основной владелец компании «Уралхим» и акционер «Уралкалия». Дмитрий Мазепин в последний раз входил в список богатейших россиян по версии Forbes в 2015 году, тогда его состояние было оценено в $ 1,3 млрд.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мазепин призвал белорусские власти остановить бессмысленное кровопролитие и прекратить насилие против мирных граждан.
 
Новости дня
Новости экономики
 
«Посоветовали купить лазерные указки». По госТВ показали показания «организатора протестов» из штаба Бабарико
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

13.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Кировец
14.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Фаниполь Online
Маяк Преднепровья

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика