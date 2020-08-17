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Тихановская записала новое видеообращение и заявила, что готова стать национальным лидером

17.08.2020 09:03 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Светлана Тихановская записала видеобращение. Она заявила, что готова принять на себя ответственность и выступить в этот период в качестве национального лидера, чтобы страна успокоилась, вошла в нормальный ритм. Напомним, Тихановская после выборов покинула Беларусь, она находится в Литве.

Тихановская заявила, что страна переживает сложный период своей истории и что она плачет со всеми, когда хоронят погибших в дни протестов.

— У меня нет и не было иллюзий относительно своей политической карьеры. Я не хотела быть политиком, но судьба распорядилась так, что я оказалась на самой передней линии противостояния с произволом и несправедливостью. Судьба и вы, которые поверили в меня, которые дали мне силы. Сейчас каждую минуту я восхищаюсь вашим мужеством, вашей самоорганизацией и тем, какие вы все сильные и светлые.

Вы отдали мне свои голоса, я очень это ценю, я абсолютно точно знаю, почему вы это сделали. Мы все хотим выйти из этого бесконечного круга, в котором оказались 26 лет назад. Я готова принять на себя ответственность и выступить в этот период в качестве национального лидера с тем, чтобы страна успокоилась, вошла в нормальный ритм, чтобы мы освободили всех политзаключенных и в кратчайшие сроки подготовили законодательную базу и условия для организации новых президентских выборов, — сказала Тихановская.

— За прошедшие месяцы стало совершенно очевидным для всего мира, что белорусы это люди, которые умеют самоорганизовываться, принимать правильные решения и способны постоять за себя и за своих близких. Но самое главное, что это осознали мы сами. Это то осознание, которого нам не хватало долгие годы. Белорусы сегодня проявляют чудеса героизма, солидарности, порядочности, — говорит она.

Напомним, о том, что Тихановская находится в Литве стало известно 11 августа. Накануне она побывала в ЦИК, чтобы подать жалобу по результатам выборов. Там с ней встретились два высокопоставленных сотрудника органов правоохранения. Тихановская записала видеообращение, в котором рассказала, почему уехала из страны. Она заявила, что ее поставили перед выбором, вынудившим принять такое решение.

Позже появилось еще одно видео, опубликованное госСМИ, в котором Тихановская призвала людей соблюдать закон и не выходить на площади.

 
 
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Она заявила, что готова принять на себя ответственность и выступить в этот период в качестве национального лидера, чтобы страна успокоилась, вошла в нормальный...
 
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