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Сотрудники Белтелерадиокомпании бастуют у здания компании

17.08.2020 09:26 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В понедельник утром сотрудники Белтелерадиокомпании вышли на забастовку у здания на Макаенка 9. Перед этим они подписали уведомление, адресованное руководителю компании Ивану Эйсмонту. В нем они требуют признать недействительными результаты выборов, отправить в отставку главу ЦИК Лидию Ермошину, освободить политзаключенных, отменить цензуру в СМИ. Его пока подписало более 55 человек. В компании работает 1,5 тысячи человек.


Акция протеста у Белтелерадиокомпании в субботу, 15 августа. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

На забастовку вышли те, кто сегодня работает — режиссеры, операторы, и те, кто на прошлой неделе написал заявление об уходе. Они стоят с плакатами «Я/мы за честные новости».

Как рассказывают сотрудники, в чате, где они договорились о забастовке, около 600 человек. Выйдут ли сегодня все, неизвестно.

— Я даже заходить внутрь не буду, нечего там делать, — говорит режиссёр Вячеслав. Его коллеги постоянно спрашивают у него, как он. Вячеслава 11 августа задержал омон, когда он просто ехал на велосипеде по городу. Сутки он провел в РУВД Первомайского района. — Самое смешное, что я делаю передачу о милиции, — говорит Вячеслав.




— Надо работать, вот мы же видим, что TUT.BY работает, вот и нам надо создавать контент, — говорит один мужчина.

— Так они же правду говорят! А мы? — спорит с ним другой.

— «Главный эфир» вчера — это же просто издевательство, какие 70 тысяч? Ну что это такое? Почему нельзя показать объективно? — обсуждают вчерашние цифры присутствующих на митинге за Лукашенко сотрудники Белтелерадиокомпании.

Сотрудники говорят, что обсуждался вариант, что Иван Эйсмонт выйдет к своим сотрудникам на улицу в 9 утра. Но в это время главы компании здесь не было видно.

Один из сотрудников рассказал, что в 9.30 Иван Эйсмонт готов встретиться с операторами в переговорке внутри здания. Но люди возмутились и потребовали, чтобы Эйсмонт вышел на улицу и поговорил со всеми собравшимися.

— Опять собрание? Пускай выйдет к людям, — закричали в толпе.

У здания сейчас чуть более ста человек.

 
 
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В понедельник утром сотрудники Белтелерадиокомпании вышли на забастовку у здания на Макаенка 9. Перед этим они подписали уведомление, адресованное руководителю...
 
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