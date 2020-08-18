Огромные знамена и бело-красно-белые флаги в окнах. ФОТОФАКТ о том, как изменились новостройки Минска в августе 2020-го года

Источник материала: realt.by

Еще в начале августа в Минске были замечены бело-красно-белые флаги на некоторых балконах и в окнах минчан. Тогда ситуация носила скорее точечный характер, а флаги даже изымали по причинам «оскорбило моральные принципы и взгляды» соседа или «нарушило архитектурное решение фасада или сооружения» . Похоже, что сегодня ситуация вышла из под контроля, а вывешивание знамен уже обрело массовый характер. Фотофакт.

Жилой комплекс "Новая Боровая"













Жилой дом "Парус"





Жилой комплекс "Лебяжий"





Жилой комплекс "Маяк Минска"









