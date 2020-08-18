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Огромные знамена и бело-красно-белые флаги в окнах. ФОТОФАКТ о том, как изменились новостройки Минска в августе 2020-го года
18.08.2020 14:04 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Еще в начале августа в Минске были замечены бело-красно-белые флаги на некоторых балконах и в окнах минчан. Тогда ситуация носила скорее точечный характер, а флаги даже изымали по причинам
Жилой комплекс "Минск Мир"
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Огромные знамена и бело-красно-белые флаги в окнах. ФОТОФАКТ о том, как изменились новостройки Минска в августе 2020-го года
Еще в начале августа в Минске были замечены бело-красно-белые флаги на некоторых балконах и в окнах минчан. Тогда ситуация носила скорее точечный характер, а флаги...
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