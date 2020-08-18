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Огромные знамена и бело-красно-белые флаги в окнах. ФОТОФАКТ о том, как изменились новостройки Минска в августе 2020-го года

18.08.2020 14:04 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Еще в начале августа в Минске были замечены бело-красно-белые флаги на некоторых балконах и в окнах минчан. Тогда ситуация носила скорее точечный характер, а флаги даже изымали по причинам «оскорбило моральные принципы и взгляды» соседа или «нарушило архитектурное решение фасада или сооружения». Похоже, что сегодня ситуация вышла из под контроля, а вывешивание знамен уже обрело массовый характер. Фотофакт.

Жилой комплекс "Минск Мир"

Огромные знамена и бело-красно-белые флаги в окнах. ФОТОФАКТ о том, как изменились новостройки Минска в августе 2020-го года
Огромные знамена и бело-красно-белые флаги в окнах. ФОТОФАКТ о том, как изменились новостройки Минска в августе 2020-го года
Огромные знамена и бело-красно-белые флаги в окнах. ФОТОФАКТ о том, как изменились новостройки Минска в августе 2020-го года

Жилой комплекс "Новая Боровая"

Огромные знамена и бело-красно-белые флаги в окнах. ФОТОФАКТ о том, как изменились новостройки Минска в августе 2020-го года
Огромные знамена и бело-красно-белые флаги в окнах. ФОТОФАКТ о том, как изменились новостройки Минска в августе 2020-го года
Огромные знамена и бело-красно-белые флаги в окнах. ФОТОФАКТ о том, как изменились новостройки Минска в августе 2020-го года
Огромные знамена и бело-красно-белые флаги в окнах. ФОТОФАКТ о том, как изменились новостройки Минска в августе 2020-го года
Огромные знамена и бело-красно-белые флаги в окнах. ФОТОФАКТ о том, как изменились новостройки Минска в августе 2020-го года
Огромные знамена и бело-красно-белые флаги в окнах. ФОТОФАКТ о том, как изменились новостройки Минска в августе 2020-го года

Жилой дом "Парус"

Огромные знамена и бело-красно-белые флаги в окнах. ФОТОФАКТ о том, как изменились новостройки Минска в августе 2020-го года
Огромные знамена и бело-красно-белые флаги в окнах. ФОТОФАКТ о том, как изменились новостройки Минска в августе 2020-го года

Жилой комплекс "Лебяжий"

Огромные знамена и бело-красно-белые флаги в окнах. ФОТОФАКТ о том, как изменились новостройки Минска в августе 2020-го года
Огромные знамена и бело-красно-белые флаги в окнах. ФОТОФАКТ о том, как изменились новостройки Минска в августе 2020-го года

Жилой комплекс "Маяк Минска"

Огромные знамена и бело-красно-белые флаги в окнах. ФОТОФАКТ о том, как изменились новостройки Минска в августе 2020-го года
Огромные знамена и бело-красно-белые флаги в окнах. ФОТОФАКТ о том, как изменились новостройки Минска в августе 2020-го года
Огромные знамена и бело-красно-белые флаги в окнах. ФОТОФАКТ о том, как изменились новостройки Минска в августе 2020-го года
Огромные знамена и бело-красно-белые флаги в окнах. ФОТОФАКТ о том, как изменились новостройки Минска в августе 2020-го года
Огромные знамена и бело-красно-белые флаги в окнах. ФОТОФАКТ о том, как изменились новостройки Минска в августе 2020-го года
 
Теги: Минск
 
 
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Еще в начале августа в Минске были замечены бело-красно-белые флаги на некоторых балконах и в окнах минчан. Тогда ситуация носила скорее точечный характер, а флаги...
 
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