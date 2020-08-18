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Белорусский рубль ослаб на торгах по отношению к трем основным валютам

18.08.2020 09:14 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Белорусский рубль ослаб на торгах по отношению к трем основным валютам 

Белорусский рубль ослаб на торгах по отношению к трем основным валютам. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи.  Доллар подорожал до 2 рублей 45 копеек, курс евро вырос и составил 2 рубля 91 копейку. И 3 рубля 35 копеек стоят 100 российских рублей.


 
 
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Белорусский рубль ослаб на торгах по отношению к трем основным валютам  Белорусский рубль ослаб на торгах по отношению к трем основным валютам. Такая...
 
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