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Белорусский рубль ослаб на торгах по отношению к трем основным валютам
18.08.2020 09:14 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTБелорусский рубль ослаб на торгах по отношению к трем основным валютам
Белорусский рубль ослаб на торгах по отношению к трем основным валютам. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи. Доллар подорожал до 2 рублей 45 копеек, курс евро вырос и составил 2 рубля 91 копейку. И 3 рубля 35 копеек стоят 100 российских рублей.
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Белорусский рубль ослаб на торгах по отношению к трем основным валютам Белорусский рубль ослаб на торгах по отношению к трем основным валютам. Такая...
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