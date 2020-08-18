Стало известно, что с еще одним волонтером штаба Бабарико. Его задержали вместе с отцом

Источник материала: Tut.by

12 августа стало известно о задержании минчанина на 17-м этаже гостиницы «Беларусь». TUT.BY удалось выяснить, что этим человеком является член избирательного штаба Виктора Бабарико и волонтер инициативы «Честные люди» Антон Беленский. Рассказываем историю с точки зрения близких молодого человека — для этого мы встретились с его девушкой Марией и матерью Людмилой. Они поясняют: согласились на разговор, потому что по телевидению рассказывают «такие ужасы», что хочется прояснить ситуацию. И отметили также, что после задержания Антона силовики «забрали» его отца.



Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

«Можно ли надеть майку? — Это мы еще посмотрим»

Девушка Антона Беленского сразу отмечает:

— В «Честных людях» Антон занимался активной волонтерской деятельностью. Помогал с проектами, постоянно участвовал в мероприятиях, разрешенных митингах, занимал активную гражданскую позицию. Антон закончил Лицей БГУ, он очень умный молодой человек. Вся его деятельность в инициативе «Честные люди» была направлена исключительно во благо людей— передать им информацию о том, как правильно голосовать на выборах и как не допустить фальсификаций. Считаю, что в своей деятельности Антон никогда не нарушал закон.

Молодого человека задержали 10 августа. Действительно в гостинице «Беларусь» и на 17 этаже. Что он там делал вместе со своей девушкой?

— Многих членов объединенного штаба и волонтеров перед выборами начали задерживать, непонятно по каким причинам. Естественно, казалось, что нужно спрятаться, — рассказывает Мария. — Было непонятно, придут за Антоном или нет: приходили за многими. Мои друзья снимали номер в этой гостинице по личным причинам. Они предложили: если мне надо где-то пожить, я могу переехать туда до 11 августа. Антон поехал со мной. 9 августа вечером мы были с ним в городе, незаконных действий не совершали, как и все, шли на мирный митинг.

Силовики ворвались в номер 10 августа около 19.00. Молодые люди находились у окна, Антон говорил по телефону — обсуждал прошедшие выборы и события 9-го августа на митинге с кем-то из друзей.

В этот момент в номер ворвалось 5−6 мужчин, в гражданской одежде, балаклавах и масках, кепках. Сразу начали орать, кинулись на Антона и повалили его на пол. Я видела, как его два раза ударили ногой. Его спрашивали, кто он такой, что тут делает, чем занимается. Забрали его телефон и начали требовать пароль от него.



Мария с Антоном. Фото предоставлено девушкой молодого человека

Мария замечает: Антон отвечал на все вопросы силовиков и не сопротивлялся им, лежал лицом в пол.

— Все это время они обыскивали номер. Мне сказали стоять лицом к окну. Не знаю, стоит ли говорить, но мы были в одном нижнем белье. И в один момент я спросила, можно ли мне хотя бы надеть майку. Кто-то мне ответил: «Это мы еще посмотрим», — воспроизводит картину девушка. — Потом все же подошел другой человек, извинился и сказал мне одеться.

Далее девушку с одним из людей в гражданском отвели в туалет. Что происходило в этот момент с Антоном, Мария не видела. Девушка предполагает: именно для этого ее и «изолировали» в туалете.

— Пока мы там стояли, силовик спрашивал меня: кто я, откуда, чем занимаюсь, что здесь делаю, кем мне приходится Антон. Я вскользь отвечала на все вопросы. Сказала, что он — мой молодой человек и что мы вместе живем. Но на вопрос, чем он занимается, ответить без адвоката отказалась. На это силовик начал кричать, знаю ли я в какой стране я живу, «какие законы, какие адвокаты». Называл меня «девочкой» и спрашивал, знаю ли я, кто он такой.

Тем не менее, девушка отказалась говорить что-либо без адвоката. Марию также предупредили, что «у ее молодого человека серьезные проблемы» и «по нему есть большие вопросы»:

— После этого мне сказали, что диалога не получится. Я просто думала: «Боже мой, вот бы он мне ничего в этой каморке не сделал». Потому что он был такой злой…

За Марией в итоге пришли еще двое сотрудников и увели ее из номера. Антона на тот момент в нем уже не было — как, куда и на чем его увезли девушка не могла увидеть.

— Мне сказали уходить. Два сотрудника везли меня в лифте и снова спрашивали, кто я, чем занимаюсь, как давно интересуюсь политикой. Ответила, что недавно устроилась на новую работу, ради которой училась год. Спросила, почему меня куда-то сейчас уводят. Но меня просто посадили в серебристую машину без каких-либо опознавательных знаков, — говорит Мария. — Один из силовиков отошел позвонить, после чего вернулся и сказал: «Девушка, вы можете быть свободны».

Подруга Антона также вспоминает, что ей «посоветовали»: раз они за мирные перемены, то ей не стоит никуда звонить, ничего писать и никому из журналистов не сообщать о случившемся, а сидеть дома и все.

Где нашли Антона и что с его отцом

Изначально Марии сказали, что ее молодого человека везут в Заводское РУВД. Родители отправились туда вечером 10-го числа — там Антона не оказалось. До вечера пятницы (14 августа) близкие парня понятия не имели, где он находится.

— Сейчас мы знаем, что он в СИЗО КГБ, — добавляет Мария. — Он подозреваемый по статье 293 УК РБ (Массовые беспорядки). Антон заключен под стражу, обвинение пока не предъявлено.

То же самое произошло с его отцом — Игорем Беленским. Он тоже находится в СИЗО КГБ. И тоже является подозреваемым по делу о массовых беспорядках. Задержали, правда, его в другое время — на следующий день.



Игорь, Людмила и Антон Беленские. Фото предоставлено Марией

Мать Антона замечает: его отец уже сразу после выборов догадывался, что его могут задержать.

— Я позвонила Маше вечером 10 числа, узнала, что Антона задержали, — вспоминает мама Антона. — Мы поехали в Заводское РУВД, вечером того дня, было уже темно. К нам вышел сотрудник и сказал, что Антона Беленского не привозили. Утром 11-го муж проснулся и сразу поехал на Окрестина: трубку там не брали — было занято постоянно. Потом Игорь поехал в Центральное РУВД. Там мы узнали: да, сына задержали, но куда отвезли после РУВД — не знают.

В то утро информации об Антоне родственники нигде не нашли, занесли его в списки волонтеров.

— Игорь приехал домой и, не переодеваясь, помыл руки и сел за стол обедать. Мы не завтракали и даже толком не спали — так переживали, — замечает Людмила. — Только муж сел есть, сразу раздался грохот в дверь. А муж не закрыл ее на замок, только прикрыл.

По словам женщины, в квартиру ворвались около 5−6 человек. Кричали: «На пол, все, быстро, на пол». Мужчине сказали встать на колени, после этого его повалили и надели наручники:

— Его практически придушили к полу. Просили сказать фамилию, имя, отчество — но он не мог толком сказать, уже так на него насели. Один из них был одет, как экипированные с улицы: в пятнистую одежду цвета хаки, со шлемом и щитом. И он был единственный, у кого на спине была надпись «милиция». Остальные — в гражданском.

Людмила также отмечает: у них с собой была бензопила. Женщина предполагает: если бы семья не открыла дверь, ее бы разрезали.

— Меня усадили на стул и спросили, где мои дети, а конкретно — Антон. Я удивилась: «Так вы же его уже забрали». После этого они подорвались и стали забирать и Игоря. Я просила их дать ему хотя бы обувь надеть, а то были готовы его вести даже босиком, — говорит женщина. — Это произошло в два часа дня.

Из окна Людмила увидела, что ее мужа заводят в тонированный микроавтобус. Когда мужчину задерживали, Людмила спросила, можно ли ему еще взять с собой куртку. Тот самый «солдатик» в шлеме, как говорит женщина, сказал: «Привезете сами — в ЦИП».



Иллюстративный снимок. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В списках на Окрестина, тем не менее, Игоря не было. В тот же день, 11 августа, Людмила написала жалобу в прокуратуру о нарушении ее прав и пропаже человека. За следующие пару дней обзвонила все РУВД и ИВС. Знакомые семьи даже съездили в Жодино. Нигде Игоря Беленского не было.

В итоге Людмила узнала о местонахождении Игоря только в пятницу, 14 августа. Сперва ей сказал один из освобожденных на Окрестина, что его видели там, что он был сильно избит— и вроде бы его уже отпускали. Женщина поехала туда в пятницу, 14 августа, и прождала с полудня до восьми вечера. Игорь не вышел. После этого оказалось, что из камеры его вывели первым и, видимо, не освободили, а перевели в другое место. Женщине сообщили лишь предположение, что если Антон Беленский в СИЗО КГБ (как стало известно на тот момент), то, вероятно, и его отец там же.

— И только в субботу, 15 августа, адвокат точно узнал, что он тоже в КГБ, после встречи с Антоном. И подтвердил, что Игорь сильно избит. Почему задержали Игоря, мы не знаем. Кроме давления на Антона, я других причин не вижу. Да, он был членом инициативной группы Виктора Бабарико, но и я тоже, — говорит Людмила. — Мы с ним собирали подписи, как и наш сын, и это все, что мы делали. Ну и ходили на мирные митинги 30 июля и 9 августа, поддержать людей, как и остальные беларусы. Но разве из-за этого нужно было вот так, силой, задерживать и сейчас держать в СИЗО?