ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Беларуси растет использование "зеленой" электроэнергии

18.08.2020 09:00 — Новости Экономики | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

По госпрограмме "Энергосбережение" к началу лета введено в эксплуатацию 280,5 МВт установок возобновляемых источников энергии. Наибольшую долю в структуре возобновляемых источников энергии занимают солнечные электростанции, ветро- и гидроэлектростанции. Доля биогазовых установок чуть более 9 %, мини-ТЭЦ на биомассе - около 4 %. В разрезе регионов  потенциал энергии солнца больше всего освоен в Гомельской области. В Гродненской равномерно используют энергию ветра, солнца и воды. Лидером на пути к углеродно-нейтральному будущему долго будет оставаться Могилевская область. Минская и Брестская больше всего используют энергию биогаза, Витебская - воды. Организации Минска эксплуатируют все виды возобновляемых источников энергии, кроме ветра.


 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По госпрограмме "Энергосбережение" к началу лета введено в эксплуатацию 280,5 МВт установок возобновляемых источников энергии. Наибольшую долю в структуре...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Белорусский рубль ослаб на торгах по отношению к трем основным валютам
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

17.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
18.08.2020
Кобринский вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика