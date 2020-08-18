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Сотрудники БТ снова вышли на забастовку. Подъезд и подход к зданию перекрывают люди в штатском

18.08.2020 10:56 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

У здания Белтелерадиокомпании сегодня был заявлен спич-концерт «запрещенных» музыкантов, посвященный честным выборам, но он пока так и не начался. Но забастовка продолжается. 


Фото: TUT.BY

Около 10 утра проезд к Белтелерадиокомпании со стороны проспекта Независимости перекрыла ГАИ. У здания БТ в 10 часов планировали выступить «запрещенные» музыканты. Вход в здание оградили забором. Но сотрудников внутрь пока пускают. Пока немногочисленная группа бастующих сотрудников БТ стоит у забора.

Бастующий режиссер Вячеслав объявил, что забастовка будет проходить ежедневно с 9 до 18 часов.

— Вчера руководство поступило подло с операторами: позвали их на разговор, люди сломались, поехали работать. При этой власти снимать честные новости тут не будут. Вчера мне звонили корреспонденты АТН, предлагали ехать снимать Окрестина, больницы. Сегодня утром подошли с потухшим взглядом: им не разрешили снимать. Поэтому мы будем тут стоять до победы, — сказал Вячеслав.

Ограждение у входа в здание, по словам сотрудников, выставили в десять вечера накануне.

Уведомление с требованиями к руководству признать недействительными результаты выборов, освободить всех политзаключенных и отметить цензуру на утро 18 августа подписало около 300 человек.

Ожидается, что к зданию БТ придут и сотрудники Дома радио. Но подъезд к зданию оцеплен, сюда не могут подъехать и волонтеры с водой. Ребята попросили помощи, чтобы поднести воду к зданию в руках.


Фото: TUT.BY

В 10.45 сотрудники в штатском поставили ограждение на островке между зебрами, на пешеходном переходе, ведущем к зданию БТ. Несколько бастующих мужчин стали убирать заграждение на островке. Сотрудник в штатском попытался его вернуть, мужчины ему не позволили, попросив представиться. Человек в штатском под крики «Уходи» ушел в неизвестном направлении.

 
 
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У здания Белтелерадиокомпании сегодня был заявлен спич-концерт «запрещенных» музыкантов, посвященный честным выборам, но он пока так и не начался. Но забастовка...
 
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