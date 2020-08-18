Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так На сегодня намолочено 7 236 000 тонн зерна На финишную прямую выходит уборочная кампания. В Беларуси осталось пройти всего 12 % площадей зерновых. На сегодня намолочено 7 236 000 тонн зерна. По темпам работ...

На финишную прямую выходит уборочная кампания. В Беларуси осталось пройти всего 12 % площадей зерновых. На сегодня намолочено 7 236 000 тонн зерна. По темпам работ лидируют Брестская, Гродненская и Гомельская области. По собранному урожаю - Минская: на ее счету 1 846 000 тонн. Параллельно с жатвой идет уборка льна и заготовка сена.