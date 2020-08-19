ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Почти 200 человек ушли в отпуск за свой счет на МТЗ, но завод работает

19.08.2020 10:58 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 авг – Sputnik. Минский тракторный завод продолжает работу несмотря на то, что некоторые сотрудники по различным причинам ушли в отпуск за свой счет, об этом сообщила Sputnik пресс-секретарь предприятия Юлия Дыленок.

"Действительно, 167 человек ушли в отпуска за свой счет по семейно-бытовым обстоятельствам, еще пять - по политическим мотивам в связи с проведением забастовки", - проинформировала Дыленок.

© Sputnik Анна Иванова
Что происходит на предприятиях-гигантах во вторник – фото
14

Она добавила также, что суммарно на заводе работают свыше 15 тысяч человек.

"Завод выполняет среднесуточные показатели. Я не думаю, что ситуацию на всех предприятиях страны сейчас можно назвать штатной. Но предприятие работает", - заверила она.

Отвечая на вопрос об акции протеста возле проходной в среду утром, представитель пресс-службы отметила, что не готова как-либо "комментировать действия министерства внутренних дел".

В МВД корреспонденту Sputnik сообщили, что в настоящее время уточняют правовой статус митингующих около МТЗ.

"Сейчас уточняется информация, будут ли они задержаны, или будут доставлены и отпущены (после беседы)", - уточнила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.

С минувшего четверга на крупных предприятиях страны начались митинги протеста, предприятия заявляют о намерениях бастовать. На МТЗ первая акция протеста прошла 14 августа. Как пояснял Sputnik активист от МТЗ Сергей Дылевский, теперь тракторозаводцы планируют уйти в административные отпуска без сохранения зарплат.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На заводе считают, что ситуацию на всех предприятиях страны сегодня сложно назвать штатной, однако МТЗ выполняет среднесуточные показатели.
 
Новости дня
Новости экономики
 
Волонтеров штаба Бабарико и двоих охранников Тихановской отпустили без предъявления обвинений
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

18.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
19.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика