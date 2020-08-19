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Почти 200 человек ушли в отпуск за свой счет на МТЗ, но завод работает
19.08.2020 10:58 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 19 авг – Sputnik. Минский тракторный завод продолжает работу несмотря на то, что некоторые сотрудники по различным причинам ушли в отпуск за свой счет, об этом сообщила Sputnik пресс-секретарь предприятия Юлия Дыленок.
"Действительно, 167 человек ушли в отпуска за свой счет по семейно-бытовым обстоятельствам, еще пять - по политическим мотивам в связи с проведением забастовки", - проинформировала Дыленок.
© Sputnik Анна Иванова
Она добавила также, что суммарно на заводе работают свыше 15 тысяч человек.
"Завод выполняет среднесуточные показатели. Я не думаю, что ситуацию на всех предприятиях страны сейчас можно назвать штатной. Но предприятие работает", - заверила она.
Отвечая на вопрос об акции протеста возле проходной в среду утром, представитель пресс-службы отметила, что не готова как-либо "комментировать действия министерства внутренних дел".
В МВД корреспонденту Sputnik сообщили, что в настоящее время уточняют правовой статус митингующих около МТЗ.
"Сейчас уточняется информация, будут ли они задержаны, или будут доставлены и отпущены (после беседы)", - уточнила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.
С минувшего четверга на крупных предприятиях страны начались
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На заводе считают, что ситуацию на всех предприятиях страны сегодня сложно назвать штатной, однако МТЗ выполняет среднесуточные показатели.
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