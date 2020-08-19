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Лукашенко оценил ход уборочной кампании
19.08.2020 12:09 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 19 авг – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко оценил ход уборочной кампании во время заседания Совета безопасности с участием руководителей регионов.
Глава государства отметил, что правительство и руководители областей провели большую работу для стабильного функционирования экономики. В том числе в сфере сельского хозяйства.
"Вы понимаете, никто не отменял работы на селе. Уборочная кампания зерновых колосовых подходит к финишу. Осталось убрать 10% хлебов", - цитирует Лукашенко
Несмотря на это, президент призвал ответственных за уборочную кампанию не расслабляться.
"Впереди еще очень много работы для того, чтобы убрать богатый урожай и быть уверенными в будущем, что ситуация не только с продовольствием, но и в экономике у нас будет стабильная", - резюмировал Александр Лукашенко.
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Президент заявил, что аграриям предстоит еще много работы, чтобы убрать богатый урожай и быть уверенными в будущем.
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