Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 авг – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко оценил ход уборочной кампании во время заседания Совета безопасности с участием руководителей регионов.

Глава государства отметил, что правительство и руководители областей провели большую работу для стабильного функционирования экономики. В том числе в сфере сельского хозяйства.

"Вы понимаете, никто не отменял работы на селе. Уборочная кампания зерновых колосовых подходит к финишу. Осталось убрать 10% хлебов", - цитирует Лукашенко БелТА.

Несмотря на это, президент призвал ответственных за уборочную кампанию не расслабляться.

"Впереди еще очень много работы для того, чтобы убрать богатый урожай и быть уверенными в будущем, что ситуация не только с продовольствием, но и в экономике у нас будет стабильная", - резюмировал Александр Лукашенко.