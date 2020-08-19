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Помощник Лукашенко: Ущерб от протестов составил не менее 500 млн долларов
19.08.2020 17:08 — Новости Экономики |
Ущерб от протестов составил не менее 500 млн долларов, а отсроченный исчисляется миллиардами. Об этом сообщили на телеканале
— Нарушены устои создаваемой годами системы зарубежного кредитования, пострадала инвестиционная привлекательность страны. Большинство частных предприятий продолжает работать, закрепляясь на новых рынках страны, которые потеряли конкуренты в ковидный период. «Амкодор», например, нарастил производство за полугодие почти в полтора раза. И ставит задачу дать до конца года 200%, — прозвучало в эфире.
18 августа, напомним, премьер-министр Роман Головченко
— Поэтому 20, 30 человек, может, 50, 100, даже 200 человек не имеют права выступать от имени всего предприятия и, более того, втягивать остальных работников в забастовку или какие-то другие протестные акции. Это, между прочим, является наказуемым деянием, прямым причинением вреда. Это препятствие работе предприятия, нарушение его ритма функционирования, то есть предприятие несет убытки, — сказал Роман Головченко.
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Об этом сообщили на телеканале «Беларусь 1» со ссылкой на помощника президента Валерия Бельского.
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