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Помощник Лукашенко: Ущерб от протестов составил не менее 500 млн долларов

19.08.2020 17:08 — Новости Экономики |  
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Ущерб от протестов составил не менее 500 млн долларов, а отсроченный исчисляется миллиардами. Об этом сообщили на телеканале «Беларусь 1» со ссылкой на помощника президента Валерия Бельского.


Лукашенко выступает перед рабочими МЗКТ. 17 августа 2020 года. Фото: пресс-служба президента Беларуси

— Нарушены устои создаваемой годами системы зарубежного кредитования, пострадала инвестиционная привлекательность страны. Большинство частных предприятий продолжает работать, закрепляясь на новых рынках страны, которые потеряли конкуренты в ковидный период. «Амкодор», например, нарастил производство за полугодие почти в полтора раза. И ставит задачу дать до конца года 200%, — прозвучало в эфире.

18 августа, напомним, премьер-министр Роман Головченко заявил журналистам, что все предприятия реального сектора экономики работают в штатном режиме, на некоторых из них есть группы протестующих. Он признал, что Конституцией предусмотрено право на забастовку. При этом он заявил, что если процедура забастовки, предусмотренная законодательством, нарушена, то ни о какой забастовке речи идти не может.

— Поэтому 20, 30 человек, может, 50, 100, даже 200 человек не имеют права выступать от имени всего предприятия и, более того, втягивать остальных работников в забастовку или какие-то другие протестные акции. Это, между прочим, является наказуемым деянием, прямым причинением вреда. Это препятствие работе предприятия, нарушение его ритма функционирования, то есть предприятие несет убытки, — сказал Роман Головченко.

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17 августа вице-премьеры направили в курируемые госорганизации однотипные письма с требованием предупредить работников о наказании за участие в забастовках. Копии этих распоряжений есть у редакции TUT.BY.

 
 
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Об этом сообщили на телеканале «Беларусь 1» со ссылкой на помощника президента Валерия Бельского.
 
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