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Остановка производства обязательно повлечет долгосрочные имиджевые потери
20.08.2020 06:31 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTКроме прямых негативных последствий для страны в целом и для каждого белоруса в частности, остановка производства обязательно повлечет и долгосрочные имиджевые потери. Это сегодня озвучил журналистам директор Института экономики Академии наук Василий Гурский.
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Кроме прямых негативных последствий для страны в целом и для каждого белоруса в частности, остановка производства обязательно повлечет и долгосрочные имиджевые...
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