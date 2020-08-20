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Конюк: Создание и деятельность Координационного совета направлены на захват государственной власти
20.08.2020 14:19 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Беларуси возбудили уголовное дело по статье «Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь». Об этом журналистам заявил генеральный прокурор Александр Конюк, пишет
«Создание и деятельность Координационного совета направлены на захват государственной власти, а также на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 361 Уголовного кодекса», — заявил журналистам генпрокурор Александр Конюк.
Максимальные санкции по этой статье предусматривают до пяти лет лишения свободы.
Напомним, 14 августа Светлана Тихановская, которая в данный момент находится в Литве,
В своем выступление представитель Светланы Тихановской, Ольги Ковалькова заявила, что Кординационный совет не ставит перед собой цель захвата власти неконституционным путем.
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«По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 361 Уголовного кодекса», - заявил журналистам генпрокурор Александр Конюк.
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