Конюк: Создание и деятельность Координационного совета направлены на захват государственной власти

Источник материала: Tut.by

В Беларуси возбудили уголовное дело по статье «Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь». Об этом журналистам заявил генеральный прокурор Александр Конюк, пишет Sputnik .



Александр Конюк. Фото: пресс-служба Генпрокуратуры

«Создание и деятельность Координационного совета направлены на захват государственной власти, а также на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 361 Уголовного кодекса», — заявил журналистам генпрокурор Александр Конюк.

Максимальные санкции по этой статье предусматривают до пяти лет лишения свободы.

Напомним, 14 августа Светлана Тихановская, которая в данный момент находится в Литве, инициировала создание координационного совета для трансфера власти в Беларуси. Она заявила , что совет необходим для налаживания диалога с властью и обеспечения трансфера власти. В его состав вошли представители гражданского общества, деятели культуры, врачи, политики, юристы, экономисты, педагоги. Среди них Светлана Алексиевич, Сергей Чалый, Мария Колесникова, Андрей Курейчик, Евгений Ливянт, Юлия Чернявская, Владимир Цеслер. Кроме того, в совет вошли уволенный накануне директор Купаловского театра Павел Латушко и представитель стачсовета Минского тракторного завода Сергей Дылевский.

В своем выступление представитель Светланы Тихановской, Ольги Ковалькова заявила, что Кординационный совет не ставит перед собой цель захвата власти неконституционным путем.