ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Конюк: Создание и деятельность Координационного совета направлены на захват государственной власти

20.08.2020 14:19 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Беларуси возбудили уголовное дело по статье «Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь». Об этом журналистам заявил генеральный прокурор Александр Конюк, пишет Sputnik.


Александр Конюк. Фото: пресс-служба Генпрокуратуры

«Создание и деятельность Координационного совета направлены на захват государственной власти, а также на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 361 Уголовного кодекса», — заявил журналистам генпрокурор Александр Конюк.

Максимальные санкции по этой статье предусматривают до пяти лет лишения свободы.

Напомним, 14 августа Светлана Тихановская, которая в данный момент находится в Литве, инициировала создание координационного совета для трансфера власти в Беларуси. Она заявила, что совет необходим для налаживания диалога с властью и обеспечения трансфера власти. В его состав вошли представители гражданского общества, деятели культуры, врачи, политики, юристы, экономисты, педагоги. Среди них Светлана Алексиевич, Сергей Чалый, Мария Колесникова, Андрей Курейчик, Евгений Ливянт, Юлия Чернявская, Владимир Цеслер. Кроме того, в совет вошли уволенный накануне директор Купаловского театра Павел Латушко и представитель стачсовета Минского тракторного завода Сергей Дылевский.

В своем выступление представитель Светланы Тихановской, Ольги Ковалькова заявила, что Кординационный совет не ставит перед собой цель захвата власти неконституционным путем.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 361 Уголовного кодекса», - заявил журналистам генпрокурор Александр Конюк.
 
Новости дня
Новости экономики
 
Макей обратился к дипломатам: За слезы моего одиннадцатилетнего сына я готов перегрызть горло
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

19.08.2020
Mir24.TV Belarus
20.08.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика