ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

США принципиально поддерживают проведение свободных и справедливых выборов в Беларуси

21.08.2020 09:21 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

США впечатлены тем, как белорусский народ выражает свое стремление определять собственное будущее. Штаты подчеркивают свою приверженность суверенитету и территориальной целостности Беларуси, а также стремлениям белорусского народа выбирать свое руководство и собственный путь без внешнего вмешательства. Об говорится в заявлении госсекретаря США Майка Помпео.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

«Мы по-прежнему глубоко обеспокоены серьезными нарушениям в ходе президентских выборов в Беларуси 9 августа и решительно осуждаем насилие по отношению к мирным протестующим и журналистам, аресты оппозиционных кандидатов и мирных протестующих, блокировку интернета в Беларуси, жестокое отношение к задержанным Мы призываем немедленно освободить всех несправедливо задержанных и предоставить информации о тех, кто числится пропавшим», – говорится в заявлении.

США принципиально поддерживают проведение свободных и справедливых выборов, отражающих волю белорусского народа, и отмечают, что прошедшие 9 августа выборы таковыми не являлись.

США призывают белорусское власти активно взаимодействовать с белорусским обществом, в том числе с недавно созданным Координационным советом, ради будущего Беларуси.

США также поддерживают предложение ОБСЕ о запуске диалога.

«Мы призываем правительство Беларуси принять предложение руководства ОБСЕ по организации диалога и привлечь в него все стороны. Мы поддерживаем международные усилия по расследованию нарушений в ходе выборов в Беларуси, нарушений прав человека, касающихся выборов, и последующих репрессий», – говорится в заявлении Помпео.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
США призывают белорусское власти активно взаимодействовать с белорусским обществом, в том числе с недавно созданным Координационным советом, ради будущего...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Несправедливость бывает горька, но не надо делать столь же горькими попытки ее исправить
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

20.08.2020
Mir24.TV Belarus
21.08.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика