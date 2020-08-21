США принципиально поддерживают проведение свободных и справедливых выборов в Беларуси

Источник материала: Tut.by

США впечатлены тем, как белорусский народ выражает свое стремление определять собственное будущее. Штаты подчеркивают свою приверженность суверенитету и территориальной целостности Беларуси, а также стремлениям белорусского народа выбирать свое руководство и собственный путь без внешнего вмешательства. Об говорится в заявлении госсекретаря США Майка Помпео.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

«Мы по-прежнему глубоко обеспокоены серьезными нарушениям в ходе президентских выборов в Беларуси 9 августа и решительно осуждаем насилие по отношению к мирным протестующим и журналистам, аресты оппозиционных кандидатов и мирных протестующих, блокировку интернета в Беларуси, жестокое отношение к задержанным Мы призываем немедленно освободить всех несправедливо задержанных и предоставить информации о тех, кто числится пропавшим», – говорится в заявлении.

США принципиально поддерживают проведение свободных и справедливых выборов, отражающих волю белорусского народа, и отмечают, что прошедшие 9 августа выборы таковыми не являлись.

США призывают белорусское власти активно взаимодействовать с белорусским обществом, в том числе с недавно созданным Координационным советом, ради будущего Беларуси.

США также поддерживают предложение ОБСЕ о запуске диалога.

«Мы призываем правительство Беларуси принять предложение руководства ОБСЕ по организации диалога и привлечь в него все стороны. Мы поддерживаем международные усилия по расследованию нарушений в ходе выборов в Беларуси, нарушений прав человека, касающихся выборов, и последующих репрессий», – говорится в заявлении Помпео.