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Максим Знак прибыл в Следственный комитет на допрос по уголовному делу
21.08.2020 10:11 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Максим Знак прибыл в Следственный комитет на допрос в качестве свидетеля по уголовному делу. Сюда пришли люди, чтобы поддержать членов Координационного совета, но Знак попросил их не стоять, поскольку допрос может затянуться. К СК также прибыл лидер стачечного комитета МТЗ и член Координационного совета Сергей Дылевский.
Максим Знак рассказал, что его вызвали в качестве свидетеля по уголовному делу. Он поблагодарил всех, кто пришел поддержать, но сказал, что просил людей не приходить.
— У нас следственные действия могут быть достаточно медлительными — до 8 часов, поэтому смысла тут ждать не имеет, — сказал Знак.
Сергей Дылевский, которого вызвали на 11 часов, поблагодарил всех за поддержку, но попросил не нервировать сотрудников в штатском и не поднимать давление ему самому.
— Спасибо вам, так я знаю, что я не один и все делаю не зря, — сказал Дылевский присутствующим. Он также сказал, что еще три дня назад бастующие на МТЗ не знали, что им делать, у них не было юридической поддержки.
— Сейчас выход людей на улицу пошел на спад, но это лишь потому что мы готовимся, теперь мы знаем все юридические аспекты, — сказал Дылевский.
Недалеко от здания Центрального аппарата СК припаркованы два автозака. Подъезд к зданию перекрыт, у здания дежурят правоохранители в штатском, три автобуса и микроавтобусы.
Еще до прибытия Максима Знака к журналистам подошёл сотрудник в штатском и сказал покинуть территорию Центрального аппарата СК.
— Здесь идут учения, покиньте территорию режимного объекта, — сказал человек в штатском. Какие учения уточнять он отказался.
Сегодня в Следственный комитет были вызваны представители Координационного совета Максим Знак, Сергей Дылевский и Павел Латушко.
Напомним, 20 августа генпрокурор Александр Конюк
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 361 Уголовного кодекса. Главное следственное управление центрального аппарата СК
Что такое Координационный совет?
14 августа Светлана Тихановская, которая в данный момент находится в Литве,
В президиум совета вошли Светлана Алексиевич, Лилия Власова, Сергей Дылевский, Максим Знак, Ольга Ковалькова, Мария Колесникова, Павел Латушко.
Совет успел провести одно заседание и дать две пресс-конференции, во время которых члены совета несколько раз подчеркивали, что Координационный совет
20 августа Совет направил официальные обращения в адрес Генеральной прокуратуры, Следственного комитета, МВД, КГБ с требованием срочного проведения встреч для обсуждения «требований большинства граждан Беларусь, изложенных в Резолюции [Совета]».
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Накануне по деятельности Координационного совета, инициированного Тихановской, было возбуждено уголовное дело по статье 361 Уголовного кодекса. Генпрокурор...
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