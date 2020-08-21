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Максим Знак прибыл в Следственный комитет на допрос по уголовному делу

21.08.2020 10:11 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Максим Знак прибыл в Следственный комитет на допрос в качестве свидетеля по уголовному делу. Сюда пришли люди, чтобы поддержать членов Координационного совета, но Знак попросил их не стоять, поскольку допрос может затянуться. К СК также прибыл лидер стачечного комитета МТЗ и член Координационного совета Сергей Дылевский.


Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Максим Знак рассказал, что его вызвали в качестве свидетеля по уголовному делу. Он поблагодарил всех, кто пришел поддержать, но сказал, что просил людей не приходить.

— У нас следственные действия могут быть достаточно медлительными — до 8 часов, поэтому смысла тут ждать не имеет, — сказал Знак.

Сергей Дылевский, которого вызвали на 11 часов, поблагодарил всех за поддержку, но попросил не нервировать сотрудников в штатском и не поднимать давление ему самому.

— Спасибо вам, так я знаю, что я не один и все делаю не зря, — сказал Дылевский присутствующим. Он также сказал, что еще три дня назад бастующие на МТЗ не знали, что им делать, у них не было юридической поддержки.

— Сейчас выход людей на улицу пошел на спад, но это лишь потому что мы готовимся, теперь мы знаем все юридические аспекты, — сказал Дылевский.

Недалеко от здания Центрального аппарата СК припаркованы два автозака. Подъезд к зданию перекрыт, у здания дежурят правоохранители в штатском, три автобуса и микроавтобусы.

Еще до прибытия Максима Знака к журналистам подошёл сотрудник в штатском и сказал покинуть территорию Центрального аппарата СК.

— Здесь идут учения, покиньте территорию режимного объекта, — сказал человек в штатском. Какие учения уточнять он отказался.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Сегодня в Следственный комитет были вызваны представители Координационного совета Максим Знак, Сергей Дылевский и Павел Латушко.

Напомним, 20 августа генпрокурор Александр Конюк заявил, что создание и деятельность Координационного совета направлены на захват государственной власти, а также на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 361 Уголовного кодекса. Главное следственное управление центрального аппарата СК приняло к производству уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 361 УК по факту публичных призывов к захвату государственной власти или совершению действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Беларуси, совершенных с использованием средств массовой информации или глобальной компьютерной сети Интернет.

Что такое Координационный совет?

14 августа Светлана Тихановская, которая в данный момент находится в Литве, инициировала создание координационного совета для трансфера власти в Беларуси. Она заявила, что совет необходим для налаживания диалога с властью и обеспечения трансфера власти. В его состав вошли представители гражданского общества, деятели культуры, врачи, политики, юристы, экономисты, педагоги.

В президиум совета вошли Светлана Алексиевич, Лилия Власова, Сергей Дылевский, Максим Знак, Ольга Ковалькова, Мария Колесникова, Павел Латушко.

Совет успел провести одно заседание и дать две пресс-конференции, во время которых члены совета несколько раз подчеркивали, что Координационный совет не ставит перед собой цель захвата власти неконституционным путем.

20 августа Совет направил официальные обращения в адрес Генеральной прокуратуры, Следственного комитета, МВД, КГБ с требованием срочного проведения встреч для обсуждения «требований большинства граждан Беларусь, изложенных в Резолюции [Совета]».

 
 
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Накануне по деятельности Координационного совета, инициированного Тихановской, было возбуждено уголовное дело по статье 361 Уголовного кодекса. Генпрокурор...
 
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