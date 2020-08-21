Кочанова и Андрейченко направили обращения в адрес руководителей парламентов ЕС: «Надо разобраться»

Источник материала: Tut.by

Председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова и председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси (парламента) Владимир Андрейченко направили обращения в адрес председателей парламентов всех государств — членов Европейского союза. Обращение опубликовано на сайте Совета Республики.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В нем говорится, что 9 августа 2020 года в Беларуси состоялись президентские выборы. По их итогам президентом Республики Беларусь избран Александр Григорьевич Лукашенко. «Выборы прошли в соответствии с Конституцией и законами Республики Беларусь. Абсолютное большинство граждан поддержало действующий курс на строительство сильного независимого государства, ключевым приоритетом которого является человек, его благосостояние и безопасность», — подчеркивается в послании.

Спикеры палат белорусского парламента подчеркнули «неприемлемость того, как быстро ряд евроатлантических чиновников сделал важнейшие для нашей страны политические заявления и выводы, отдельные из которых граничат с вмешательством во внутренние дела Беларуси, что недопустимо и противоречит общепризнанным принципам и нормам международного права».

«Необходимо объективно и без эмоций разобраться в том, что происходит сегодня в Беларуси», — говорится в обращении.

Кочанова и Андрейченко призвали коллег из парламентов ЕС оказать содействие в формировании объективной, профессионально выверенной и ответственной позиции о ситуации в Беларуси.