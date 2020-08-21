"Экономика Беларуси развалится моментально": эксперт о выходе из ЕАЭС

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 21 авг – Sputnik. Выход Беларуси из Евразийского экономического союза и Союзного государства может привести к краху экономики республики. Об этом заявил директор Евразийского коммуникационного центра Алексей Пилько в интервью БелТА .

"Белорусская экономика может развалиться моментально, - считает Пилько. - Да и российским предприятиям не будет здорово от этого. У нас очень сильная кооперационная зависимость. Боюсь привести неверную цифру, но по памяти примерно 15% российского государственного заказа выполняют белорусские предприятия. Мы очень тесно связаны кооперационно, такого (выхода Беларуси из ЕАЭС и СГ - Sputnik) даже не хочется предполагать".

По мнению эксперта, выход страны из ЕАЭС и СГ "прямо противоречит национальным интересам Беларуси". Он подчеркнул, что экономика Беларуси существенно выигрывают от общего экономического пространства.

К тому же, благодаря Союзному государству для граждан России и Беларуси "есть безвизовое перемещение даже без предъявления паспорта", несмотря на то, что по СГ "интеграция зашла, не так далеко, как хотелось бы", добавляет глава Евразийского коммуникационного центра.

Также Пилько отметил, что Минск и Москва тесно связаны в сфере военной безопасности.

"На самом деле, если посмотреть на западную границу России, мы видим, что после вступления стран Балтии в НАТО и после известных событий шестилетней давности в Украине фактически для России на юго-западном и северо-западном направлении ситуация достаточно непростая. Беларусь в этом отношении является своего рода клином, с помощью которого можно обеспечивать безопасность западного стратегического направления", - указал эксперт.

Он предположил, что люди, которые участвовали в протестах против результатов выборов президента страны, в основной своей массе не поддерживают выход Беларуси из Союзного государства, ЕАЭС и ОДКБ.

9 августа состоялись выборы президента Беларуси. По итоговым подсчетам голосов ЦИК, победил на них с 80,1% действующий лидер республики Александр Лукашенко. На втором месте с 10,12% оказалась Светлана Тихановская, которая не признала итоги выборов. Сразу после подведения первых результатов голосования в белорусских городах начались массовые акции протеста и забастовки .