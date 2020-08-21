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Как правильно принимать квартиру у застройщика? Советы специалиста в первой серии проекта Re:МОНТ
21.08.2020 12:15 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Как мы и обещали, на YouTube-канале нашего портала стартует новый проект, где мы расскажем вам все про ремонт: от приемки квартиры до расстановки мебели. Первая серия проекта уже опубликована. В ней мы расскажем про все аспекты в приемке новостройки у застройщика. После просмотра вы сможете самостоятельно принять квартиру и понять, где есть проблемы.
На YouTube-канале портала о недвижимости Realt.by стартовал новый уникальный проект, который будет полезен всем, у кого есть собственное жилье, или тем, кто собирается покупать новостройку.
Суть проекта проста: минчане купили квартиру в новостройке, пригласили съемочную команду Realt.by, чтобы показать, что ремонт — это не то, что рассказывают в красивых передачах по ТВ или пишут в рекламных текстах производители строительных материалов. При помощи нашего технадзора мы будем выполнять все этапы ремонта: от приемки квартиры до расстановки мебели. Мы расскажем, зачем нужен дизайн-проект, как правильно выбрать подрядчика для тех или иных работ, на что нужно обращать внимание при выборе материалов, какие ошибки допускают «специалисты», выполняя различные работы и на чем подловить нерадивого работника. Каждый этап ремонта мы будем показывать и подробно разжевывать.
Уникальность проекта в том, что он поистине народный, без вмешательства каких-то заинтересованных компаний или лиц. У нас нет идеальных специалистов, которые будут выполнять свою работу в белой рубашке, не допуская никаких ошибок. Накосячил плиточник — люди должны это увидеть. Магазин привез сломанный унитаз — мы покажем, что это за магазин. Электрик срывает сроки — нечего было подписываться выполнять работы на камеру.
И вишенка на тортике — реально ли голые стены квартиры в новостройке превратить в уютное жилье со всей мебелью за 2 месяца и скромный бюджет?
Для тех, кто не хочет смотреть выпуск полностью:
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Как мы и обещали, на YouTube-канале нашего портала стартует новый проект, где мы расскажем вам все про ремонт: от приемки квартиры до расстановки мебели. Первая...
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