Как правильно принимать квартиру у застройщика? Советы специалиста в первой серии проекта Re:МОНТ

Источник материала: realt.by

Как мы и обещали, на YouTube-канале нашего портала стартует новый проект, где мы расскажем вам все про ремонт: от приемки квартиры до расстановки мебели. Первая серия проекта уже опубликована. В ней мы расскажем про все аспекты в приемке новостройки у застройщика. После просмотра вы сможете самостоятельно принять квартиру и понять, где есть проблемы.

На YouTube-канале портала о недвижимости Realt.by стартовал новый уникальный проект, который будет полезен всем, у кого есть собственное жилье, или тем, кто собирается покупать новостройку. Суть проекта проста: минчане купили квартиру в новостройке, пригласили съемочную команду Realt.by, чтобы показать, что ремонт — это не то, что рассказывают в красивых передачах по ТВ или пишут в рекламных текстах производители строительных материалов. При помощи нашего технадзора мы будем выполнять все этапы ремонта: от приемки квартиры до расстановки мебели. Мы расскажем, зачем нужен дизайн-проект, как правильно выбрать подрядчика для тех или иных работ, на что нужно обращать внимание при выборе материалов, какие ошибки допускают «специалисты», выполняя различные работы и на чем подловить нерадивого работника. Каждый этап ремонта мы будем показывать и подробно разжевывать.