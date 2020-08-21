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Как правильно принимать квартиру у застройщика? Советы специалиста в первой серии проекта Re:МОНТ

21.08.2020 12:15 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Как мы и обещали, на YouTube-канале нашего портала стартует новый проект, где мы расскажем вам все про ремонт: от приемки квартиры до расстановки мебели. Первая серия проекта уже опубликована. В ней мы расскажем про все аспекты в приемке новостройки у застройщика. После просмотра вы сможете самостоятельно принять квартиру и понять, где есть проблемы.

Как правильно принимать квартиру у застройщика? Советы специалиста в первой серии проекта Re:МОНТ

На YouTube-канале портала о недвижимости Realt.by стартовал новый уникальный проект, который будет полезен всем, у кого есть собственное жилье, или тем, кто собирается покупать новостройку.

Суть проекта проста: минчане купили квартиру в новостройке, пригласили съемочную команду Realt.by, чтобы показать, что ремонт — это не то, что рассказывают в красивых передачах по ТВ или пишут в рекламных текстах производители строительных материалов. При помощи нашего технадзора мы будем выполнять все этапы ремонта: от приемки квартиры до расстановки мебели. Мы расскажем, зачем нужен дизайн-проект, как правильно выбрать подрядчика для тех или иных работ, на что нужно обращать внимание при выборе материалов, какие ошибки допускают «специалисты», выполняя различные работы и на чем подловить нерадивого работника. Каждый этап ремонта мы будем показывать и подробно разжевывать.

Как правильно принимать квартиру у застройщика? Советы специалиста в первой серии проекта Re:МОНТ

Уникальность проекта в том, что он поистине народный, без вмешательства каких-то заинтересованных компаний или лиц. У нас нет идеальных специалистов, которые будут выполнять свою работу в белой рубашке, не допуская никаких ошибок. Накосячил плиточник — люди должны это увидеть. Магазин привез сломанный унитаз — мы покажем, что это за магазин. Электрик срывает сроки — нечего было подписываться выполнять работы на камеру.

И вишенка на тортике — реально ли голые стены квартиры в новостройке превратить в уютное жилье со всей мебелью за 2 месяца и скромный бюджет?

Для тех, кто не хочет смотреть выпуск полностью:

- 0.00 Суть проекта.

- 2.05 На что обращать внимание, когда принимаешь окна?

- 7.55 Почему именно Новая Боровая? Знакомство с собственником.

- 11.36 На что обращать внимание при приемке пола и стен?

- 14.08 На что смотреть, когда принимаешь отштукатуренные стены?

- 16.26 На что обращать внимание при приемки электрики?

- 17.39 Как принимать потолок?

- 19.59 Принимаем санузел и ванную

- 23.00 О дальнейших планах на квартиру

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Теги: знакомства, Брест
 
 
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Как мы и обещали, на YouTube-канале нашего портала стартует новый проект, где мы расскажем вам все про ремонт: от приемки квартиры до расстановки мебели. Первая...
 
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