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Макей выступил против санкций ЕС: «Мы точно потеряем время»

21.08.2020 14:01 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей обратился к коллегам из стран ЕС «в связи с вашими многочисленными заявлениями в отношении моей страны». Об этом сообщила пресс-служба МИД.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— Сейчас не 18 век, не 2010 и даже не 2015 год. Республика Беларусь — уже реальность. Реальность для Европы, реальность для Евросоюза, реальность для каждой из ваших стран. Поэтому призываю жить, контактировать и взаимодействовать с этой реальностью. У нас далеко не всегда и не во всем совпадают подходы. Но при первых серьезных испытаниях для становления нашей страны вы снова сразу призываете к санкциям. Этим по сути вы подтверждаете правоту тех, кто не верит в нашу суверенную способность выстроить равноправные и выгодные всем сторонам отношения с вашими государствами.

Макей отмечает, что это не первые санкции в истории Беларуси.

— И наша история на этом не закончится. Мы их пройдем так же, как и предыдущие. Результат их действия вам известен. Все вместе мы точно потеряем время. Потеряем ритм, который нужен нашим странам и обществам, тем более в современном быстром мире. У нас сейчас сложная ситуация. Но какая из ваших стран не проходила болезненные этапы национального взросления? Дайте и нам его пройти. Лучше с вашей помощью, но без попыток принуждения с использованием политических, финансовых и других очевидных рычагов. Прошу простить, но мы не сможем это рассматривать иначе, как недоброжелательные действия, наносящие ущерб суверенитету Республики Беларусь, и не сможем это оставлять без противодействия.

При этом галава МИД заявил, что все еще верит в возможности и перспективы нормальных, добрососедских, цивилизованных межгосударственных отношений между нашими странами.

— Потому что это в интересах всех: и Беларуси, и Европы, и всей Евразии. Прошу задуматься об этом без эмоций.

Напомним, ЕС не признал итоги президентских выборов в Беларуси, заявив, что против тех, кто будет признан виновным в насилии и фальсификациях на выборах, введут санкции.

 
 
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Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей обратился к коллегам из стран ЕС «в связи с вашими многочисленными заявлениями в отношении моей страны».
 
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