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Лукашенко: Нам готовили эту заварушку, планируют это и направляют США (но это все ради Прибалтики и Украины)
21.08.2020 14:01 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Президент в очередной раз нашел виновного в акция протеста в Беларуси. Напомним, начиная с мая показания менялись. Фраза о том, что на этот раз виновны США, была опубликована в телеграм-канале
"Нам готовили эту вот заварушку. И Россия боялась нас потерять. Запад нас как-то подтянуть решил, конечно же, как мы видим сейчас, против России. Сейчас они хотят установить этот балто-черноморский коридор, санитарный кордон - три балтийских республики, мы и Украина. Мы тут одно звено остались", — сказал глава государства.
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Лукашенко: Нам готовили эту заварушку, планируют это и направляют США (но это все ради Прибалтики и Украины)
Президент в очередной раз нашел виновного в акция протеста в Беларуси. Напомним, начиная с мая показания менялись.
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