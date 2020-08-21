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Лукашенко: Нам готовили эту заварушку, планируют это и направляют США (но это все ради Прибалтики и Украины)

21.08.2020 14:01 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Президент в очередной раз нашел виновного в акция протеста в Беларуси. Напомним, начиная с мая показания менялись. Фраза о том, что на этот раз виновны США, была опубликована в телеграм-канале ATN.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

"Нам готовили эту вот заварушку. И Россия боялась нас потерять. Запад нас как-то подтянуть решил, конечно же, как мы видим сейчас, против России. Сейчас они хотят установить этот балто-черноморский коридор, санитарный кордон - три балтийских республики, мы и Украина. Мы тут одно звено остались", — сказал глава государства.

 
 
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Президент в очередной раз нашел виновного в акция протеста в Беларуси. Напомним, начиная с мая показания менялись.
 
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